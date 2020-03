Ön mit tenne, ha 26 évesen kiderülne, hogy daganatos, és le kell vágni a bal lábát? „Ez csak egy láb” – vágta rá Keresztes Zsolt, azaz Kercsó, akivel mindez megtörtént, és aki azóta protézissel éli tovább életét. A most 30 éves Kercsó példaértékűen fogadta az élet fintorát, javára fordította, és azóta is vállat vonva neveti ki a vele szembejövő nehézségeket. Az ép és egészséges embereket megszégyenítő hozzáállással rendelkező fiú Spartan versenyekre jár, egyesületet alapított. Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott, ahol Élmény – Motiváció című kurzusa egész februárban látogatható volt.