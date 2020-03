Színház vs. Korona: 1–0

Nem pánikkeltés a cél, hanem a fertőzés terjedésének meggátolása, és az óvintézkedések betartása miatt végül az egyetemek vezetői is úgy döntöttek, hogy megszűnik a szemtől szembeni oktatás. Ez azt jelenti, hogy a tanárok és diákok nem tartózkodnak ugyanazon időpontban ugyanabban a helyiségben, ám a tanórák mégsem szünetelnek teljesen. Ha a 21. századról egyetlen jellemzőt kellene mondania tíz embernek, legalább egyszer biztosan elhangzana az internet szócska, vagy valamely hozzá kapcsolható fogalom. Így mentették meg az egyetemi oktatást az online kommunikációs platformok.

A fejlett technológiának hála, a tanárok a kialakult kényszerhelyzetben is könnyedén megtarthatják elméleti óráikat konferenciahívások segítségével. Legalábbis a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Kara Magyar Színházi Intézetének tanárai így próbálják kezelni a helyzetet. A tanárok immár otthonaik melegéből tartják előadásaikat, és a megszokott Tedd el a telefonod! rekcumolást a Valaki, kérlek, indítsa el a csoportos hívást! segélykérés váltja fel. Ez megoldás arra, hogy a diákok és a tananyag közti kapcsolat ne szakadjon meg teljesen, ám leterhelőbb és kevésbé produktív, mivel sokkal nehezebb koncentrálni az előadóra úgy, hogy közben még sok más érdekes arc látható, amikor épp „lefagy valaki” vagy „késik a hang”. Ez a helyzet főként azért bosszantó, mert nem voltunk felkészülve egy ekkora váltásra és az ad hoc módszereknél néha gondok adódhatnak, ilyenkor kezdődhet elölről a tárcsázás és a Mindenki lát, hall? kér­dések.

Nemcsak a tanintézmények kényszerültek ideiglenes bezárásra, a kulturális intézményeknek is fagyasztaniuk kellett tevékenységeiket, előadásaikat. Az internet lehetőségeivel okosan élt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. A Keresztes Attila rendezte Csehov: Sirály előadás március 12-re volt meghirdetve. A társulat nem elhalasztotta, hanem úgy döntött, hogy a nagyérdeműnek egy új színházi élményt nyújtva, üres nézőtérrel élőben közvetíti az előadást a színház hivatalos Facebook-oldalán, illetve YouTube-csatornáján. Pár órával az előadás előtt az élő közvetítés eseményénél közölte a társulat, hogy sajnos a kevés (235) feliratkozó miatt YouTube-on nem lesz megfelelő minőségben elérhető a felvétel, így javasolta inkább a Facebookot. A közvetítés kezdetekor nyolcszáznál több néző várakozott Facebookon az érdekesnek ígérkező produkcióra, majd a szünetig ez a szám 1400-ra növekedett. A türelmetlenebb nézők a szünet alatti várakozás miatt – és talán a cselekmény komótosabb részeit nem értékelve – valószínűleg kiléptek, mert a nézőszám 1200-ra csökkent, majd az előadás végére a számláló már csak ezret mutatott. A kezdeti lelkesedés ugyan alábbhagyott, ám ez az ezer fölötti nézettség nem kis teljesítmény.

Természetesen, az élmény nem hasonlítható össze azzal, amit a színház székeiből átélhetünk, de így is izgatottan tudtuk végigkísérni Csehov boldogtalan szerelmeseinek és szárnybontogató művészeinek sorsát. A vásárhelyiek büszkén, a más településről becsatlakozók hálásan köszönték meg az innovatív színházi élményt a közvetítés kommentszekciójában, szóval szép próbálkozás, korona, de egy–null ide.

Mindenki nagyon örült a lehetőségnek, a nézők további előadások hasonló közvetítését is javasolják, valamint ehhez a kezdeményezéshez ajánlottan becsatlakozhatnának más színházak is. Kezdetben még a kevés feliratkozó gátolta meg a megfelelő minőséget, azonban a közvetítés végére a Tompa Miklós Társulat YouTube-csatornája elérte az 1290 feliratkozót, így már ott is 4k minőségben lehet követni a további közvetített előadásokat, reméljük, lesz lehetőség rá. Igény, úgy tűnik, van, a kényszerszünetben a színházak is tehetetlenek, de mindig vannak megoldások.

Bács Noémi