Örömteli rajzórák alkotásai

Bíró Melinda rajztanárnő röviden arról beszélt a kiállítás megnyitóján, hogy a nagyon piciktől a 17 évesekig minden korosztály munkáit bemutatja ez a tárlat, ezért megkérte a közönséget, hogy ne hasonlítsák egymáshoz a képeket. Hangsúlyozta: a rajzóráin fontos a jókedv, hisz csak akkor van értelme ennek a tevékenységnek, ha a diákok örömmel érkeznek és feltöltődve távoznak, ezenkívül pedig a kitartás is fontos, hisz valójában csak évek múltán szokott megmutatkozni a munkájuk eredménye. Végezetül a diákok magyarul és románul is felolvastak pár idézetet a sikerről, a célok eléréséről, a kitartásról és a művész hivatásáról.

Bíró Melinda lapunknak elmondta, hogy amint a kiállított munkákon is látható, különböző témák szerint és szabadon is rajzolnak, festenek a fiatalok, ő maga pedig nem arra törekszik, hogy egy bizonyos sínre ráállítsa őket, s rájuk erőltessen bizonyos technikákat, hanem hogy felfedezze és kihozza belőlük azt, amire érzékük, tehetségük van. A hároméves tanfolyam során majdnem mindenkinél jelentkeznek különböző akadályok, megtorpanások, de az esetek nagy többségében ezeken sikerül túllépniük a gyerekeknek. Olyan diákja is van, akit már öt éve tanít, mert miután végzett, újra visszairatkozott az iskolába. „Nem lesz mindenkiből festőművész, de nem is ez a cél, hanem hogy tudjunk felszabadulni abban az alkotómunkában, amit szeretünk. Több szülő mondta a kiállítás után, hogy gyerekeik alig várják a rajzórákat, és ez nagy elégtétel számomra” – mondta Bíró Melinda.