Szükségállapot Romániában

„Nagyon fontos időben meghozni az intézkedéseket, hogy legyen hatásuk, és hogy lehetővé tegyem a törvény által előírt valamennyi eszköz felhasználását ehhez a harchoz, úgy döntöttem, szükségállapotot hirdetek jövő hét elejétől” – mondta az elnök a Cotroceni-palotában. Az államfő szerint ezáltal újabb erőforrásokat lehet majd kiutalni a koronavírus előidézte válság kezelésére. „A kormánynak így lehetősége lesz majd több pénzt kiutalni az egészségügynek, több pénzt fordítani gyógyszerekre, a szükséges orvosi felszerelésekre” – magyarázta, hozzátéve, hogy így egyszerűsödnek az eljárások, könnyebb lesz a beszerzés. Egyúttal felhívta a román állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben tehetik, kerüljék a testi kontaktust, és tájékozódjanak hivatalos forrásokból. „A hatóságok teszik a dolgukat, a kormány teszi a dolgát, de magunk csak a munka egy részét tudjuk elvégezni. Szükségünk van önökre, kedves román állampolgárok!

Szükség van arra, hogy tartsák be a hatóságok utasításait, tartsák be a higiéniai szabályokat, arra is szükség van, hogy amennyiben tehetik, kerüljék a testi kontaktust – tudom, hogy ez kicsit nehéz –, és igen, arra is szükség van, hogy pontos, hivatalos forrásokból tájékozódjanak” – nyomatékosította Klaus Iohannis.

A március 15-ei helyzet

A koronavírussal fertőzöttek száma tegnap estig 139-re emelkedett, a gyógyultaké 9-re. Ezzel Romániában a harmadik fokozatába (101–2000 fertőzött) lépett a járvány, amely „a vírus széles körű, folyamatos terjedését” is jelenti, és jelentős nyomást fejt ki az egészségügyi rendszerre. A járvány harmadik fokozatában esedékes, de már ennek kihirdetése előtt gyakorlatba léptetett intézkedések közé tartozik az emberek közötti személyes kapcsolatok és a kollektív tevékenységek korlátozása, a világjárványra vonatkozó felkészülési terv alkalmazása, az utazások bejelentésének kötelezettsége. A hazai lakosság tájékoztatására létrehozták a 0800 800 358-as zöld számot, a külföldön élőknek a +40 213 202 020-as számot.

A fertőzötteket a bukaresti, a jászvásári, a kolozsvári, a craiovai, a temesvári és a konstancai központokban kezelik. A legtöbben (30-at meghaladó számban) Bukarestben vannak, 10–20 fertőzött volt Hunyad és Temes megyékben, 3–7 Dolj, Krassó-Szörény, Kovászna, Iaşi és Konstanca megyében, 1–2 eset Brassó, Mehedinţi, Maros, Gorj, Kolozs, Neamţ, Olt, Bákó, Bihar, Buzău, Galac, Máramaros, Prahova, Suceava, Vrancea és Ilfov megyében, a számok azonban szinte óráról órára növekednek. Az ország területén jelenleg 2723 személy van intézményes karanténban, további 14 565-at lakhelyükön különítettek el. Országos szinten 2929 koronavírustesztet végeztek el, ezek közül 2827-ben negatív eredményt kaptak. 42 személy ellen indítottak bűnvádi eljárást a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt. Egy román állampolgár elhunyt Olaszországban.

Kivételes munkakörök

A parlament ezen a héten nem ül össze, de a kormány tagjai és más, házi elkülönítésben levő közméltóságok, valamint a védelmi és biztonsági szolgálat magas rangú tagjai elhagyhatják otthonaikat alkotmányos feladataik elvégzése végett. A különleges sürgősségi esetekkel foglalkozó országos bizottság közlése szerint a felmentés kizárólag a feladat elvégzésének időtartamára szól, és szigorú feltételekhez kötött. A bizottság számos más tevékenységi területen dolgozó személyt érintő rendelkezést is kiadott, köztük a cernavodai atomerőmű alkalmazottjaira, a postán dolgozókra, a víz-, gáz- és elektromos hálózat karbantartóira, valamint a helyi hatóságok képviselőire. Ugyanez a bizottság szombaton betiltotta azokat a beltéri kulturális, tudományos, művészeti, vallási, sport- és szórakoztató rendezvényeket, ahol a résztvevők várható száma meghaladja az ötvenet. A tiltás kiterjed a gyógykezelő helyiségekre, fitnesztermekre, spa és kozmetikaszalonokra, játéktermekre és kaszinókra is, de az autópiacokat is felfüggesztik március végéig.

Távoktatás végzősöknek

Az érettségire, illetve a képességvizsgára készülő tanulóknak a közszolgálati televízióban tartanak felkészítő órákat. A nyolcadik osztályos tanulók számáradélelőtt (9-től a román nyelv és irodalom, 9.30-tól a matematika), a 12. osztályosoknak pedig délután (15 órától román nyelv és irodalom, 15.30-tól matematika). Az érettségizőknek heti két-két leckét tartanak románból és matematikából, és egy-egy leckét biológiából, kémiából, fizikából, történelemből és földrajzból. Ezek a TVR2-es csatornán, a TVR YouTube-csatornáján és a www.tvr.ro honlapon követhetők.

A belügy kezében a gyeplő

A helyzet ellenőrzés alatt van, mert idejében intézkedtünk – jelentette ki vasárnap Marcel Vela belügyminiszter, nyugalomra és szolidaritásra intve. „Szükségünk van mindenki együttműködésére, nyugodtan, felelősséggel kell viselkednünk, és gondoskodnunk kell a körülöttünk élőkről. Mindannyian hozzájárulhatunk a vírus terjedési és más emberek megbetegedési kockázatának csökkentéséhez. Kerüljük a felesleges utazásokat, a más emberekkel való kapcsolatot, ne járuljunk hozzá pánikot keltő üzenetek terjesztéséhez.” – mondta, hangsúlyozva, hogy a szükségállapot kihirdetése a hatóságokat segíti, hogy a legmegfelelőbb intézkedéseket hozzák a járvány megfékezésére. Közölte azt is, hogy pontosan mit kell szoros kapcsolaton érteni egy olyan személlyel, aki koronavírussal fertőzött. „Szoros kontaktusnak számít: először – az a személy, aki ugyanabban a háztartásban él a COVID-19-cel fertőzött beteggel. Másodszor – az a személy, aki közvetlen fizikai kapcsolatban állt a COVID-19-cel fertőzött személlyel, például kezet fogott vele anélkül, hogy ezután azonnal kezet mosott volna. Harmadszor – az a személy, aki közvetlen védetlen érintkezésbe került egy COVID-19-es eset fertőző szekrécióival, például köhögés közben vagy kesztyű nélkül megérintette zsebkendőjét. Negyedszer – az a személy, aki két méternél közelebb és 15 percnél hosszabb ideig szemtől szembe került egy COVID-19-cel fertőzött beteggel. Ötödször – az a személy, aki két méternél közelebb és 15 percnél hosszabb ideig ugyanabban a szobában, pl. tanteremben, nappali szobában, kórházi várószobában tartózkodott egy COVID-19-cel fertőzött beteggel, Hatodszor – az orvosi személyzet tagja vagy más személy, aki közvetlen ellátást nyújt a COVID-19-cel fertőzött betegnek vagy a laboratóriumi személyzet olyan tagja, aki a COVID-19-fertőzött betegtől vett mintákat védőfelszerelés megfelelő viselése nélkül kezel” – magyarázta.

Vela közölte: 14 napos otthoni elkülönítésbe kerül minden olyan, akár tünetmentes személy, aki vasárnap este 9 óra után olyan országból tér haza, ahol az igazolt esetek száma meghaladja az ötszázat.

Katonai repülővel jöttek haza

Katonai repülővel szállított haza Rómából nyolc román állampolgárt pénteken a védelmi minisztérium. Olyan személyekről van szó, akik turistaként vagy gyógykezelésre utaztak ki, és nem volt lehetőségük arra, hogy tovább maradjanak. Az értük küldött repülőgép kimondottan sebesültek, betegek szállítására van kialakítva, elkülönített fülkékkel rendelkezik. A hazaszállított személyek karanténba kerültek Bukarestben. Az elmúlt napokban több román állampolgár rekedt Olaszországban az utazási korlátozások miatt. Pénteken a Máramaros megyei Borsabánya polgármestere a kisváros mintegy hetven lakosának– akik szezonmunkára mentek Trentino síterepeire – hazaszállításához kért segítséget.