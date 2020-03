Jelentős korlátozó intézkedések Ausztriában

A korlátozó intézkedések hétfőn lépnek életbe, keddtől zárva tartanak az éttermek, és további korlátozások is várhatóak – közölte egy kormányszóvivő. Felkérjük az osztrákokat, szigeteljék el magukat – áll a Sebastian Kurz kancellár hivatala által kiadott közleményben. Ez azt jelenti, hogy csak a velük együtt élő emberekkel tartsanak fenn társas érintkezést – tették hozzá. Az embereket kérik, lehetőség szerint csak a halaszthatatlan munkavégzés, a szükséges élelmiszerek beszerzése és mások segítése céljából hagyják el a lakásukat. Csak az öt főt nem meghaladó létszámú rendezvények, összejövetelek megtartása engedélyezett. A korlátozást a hatóságok ellenőrizni fogják, a nagyobb létszámú csoportban összeverődő embereket – akár egy játszótéren is – a rendőrök fel fogják szólítani, hogy menjenek haza.

Ausztria a beutazási tilalmi listára felvette Nagy-Britanniát, Hollandiát, Oroszországot és Ukrajnát is, és keddtől leállítja az ezekből az országokból érkező légi járatokat. Ausztria korábban a szomszédos Svájcból és Olaszországból érkezők előtt zárta le a határait a koronavírus-járvány miatt, mától a legtöbb üzlet – kivéve az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat – zárva tart. Ausztriában a megbetegedések száma elérte a 800-at, hat ember meggyógyult, egy meghalt, a tesztet 8100 embernél végezték el.

Együttműködést kérnek a hazatérőktől

Együttműködést kér az Ausztriából hazatérőktől a magyar Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Az NNK tegnapi közleményében felidézte: pénteken több települést lezártak Ausztriában, mert ismételten nőtt az új koronavírus által okozott igazolt megbetegedések száma. Tudomásuk szerint nagyon sok magyar állampolgár hagyta el a területet még a karantén bevezetése előtt. Az új koronavírus magyarországi terjedésének csökkentése érdekében az NNK felhívta mindazok figyelmét, akik Ausztria Tirol tartományának Ischgl, Kappl, St. Anton am Arlberg, See, Galtür településein vagy Karintia tartományának Heiligenblut településén jártak és március 3-án vagy azt követően hagyták el a települést, hogy a terület elhagyásától számított 14 napig helyezzék magukat házi karanténba.