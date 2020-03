A négy koronavírussal fertőzött háromszéki polgár állapota kapcsán ismertették, mindannyiukat állandó orvosi felügyelet alatt tartják Kolozsváron, általános egészségi állapotuk jó. A prefektúra emlékeztetett arra is, mindeddig egy bűnvádi eljárás indult megyénkben a betegség terjedése elleni védekezés megakadályozása okán, a közegészségügyi igazgatóság pedig két, egyenként 20 ezer lej értékű bírságot szabott ki, miután két elkülönítésben lévő háromszéki elhagyta otthonát.

Antal Árpád polgármester hétfőn közösségi oldalán tudatta a 11 órai adatokat: Sepsiszentgyörgyön továbbra sincs igazolt koronavírus-fertőzés, intézményes karanténban 16-an, otthoni elkülönítésben pedig 26-an vannak. A városvezető ismételten felelős magatartásra buzdított, s arra, hogy aki csak teheti, maradjon otthon. Javasolta, segítsük az egyedül élő idős embereket, hívjuk fel őket, kérdezzük meg, van-e szükségük valamire.

Az államelnök által kihirdetett szükségállapotról Todor Iulian-Constantin prefektus közölte, olyan intézkedésről van szó, mely mindannyiunk érdekét szolgálja, s ezt a döntést a környező országokban is meghozták. Nyugalomra és összefogásra intett, valamint arra, hogy maradéktalanul tartsuk be a hatósági rendelkezéseket. Rámutatott, mindannyiunk együttműködése, felelős magatartása szükséges ahhoz, hogy a vírus terjedését, a megbetegedéseket megakadályozzuk. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mellőzzük a fölösleges utakat, ha nem muszáj, ne érintkezzünk másokkal, információk tekintetében pedig kizárólag a hivatalos tájékoztatókat kövessük, ne terjesszük az álhíreket, „felelőtlen emberek üzeneteit”. Leszögezte, a hatóságok időben meghozták a megfelelő intézkedéseket, bezárták a tanintézményeket, korlátozták a tömegrendezvényeket, összejövetelek szervezését, felfüggesztették az olaszországi légi járatokat.

Todor Iulian-Constantin végezetül megköszönte mindazok -- orvosok, egészségügyi dolgozók, tűzoltók, rendőrök és csendőrök -- munkáját, akik ebben a nehéz időszakban állandó szolgálatot teljesítenek, s biztosította őket arról, mindent megtesz annak érdekében, hogy rendelkezésükre álljanak a szükséges erőforrások.