Az agráriumot is érinti a koronavírus-járvány

A mezőgazdászokat is érintik a COVID–19 vírus terjedése okán életbe léptetett korlátozások. Egyes fontos agrárhivataloknál az ügyfélfogadás idejének korlátozását rendelték el. Egyelőre az állattenyésztésben foglalkoztatottak is óvakodnak a munkavállalástól, de több állattenyésztő mondja: idén nem lesz gond az esztenák, nyári tehéntáborok személyzetével, hiszen egyre többen jönnek haza külföldi munkáról, s a járvány miatt a megélhetésért muszáj lesz itthon dolgozniuk.

A Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság javaslatcsomagot fogalmazott meg a gazdák felé. A dr. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos által aláírt közleményben kérik a gazdákat, hogy tartsanak szoros kapcsolatot a körzeti állatorvosokkal, akikkel szolgáltatási szerződéseket kötöttek. Előre nem látott helyzetek esetére a kapcsolattartó személyek elérhetőségét küldjék el az office-covasna@ansvsa.ro e-mail-címre vagy faxon a 0267 312 315-ös számra.

Az állategészségügyi igazgatóság hatáskörébe eső rendkívüli eseteket a 0722 700 699-es telefonszámon lehet jelenteni. Rendkívüli esetnek számít elsősorban az állatok megbetegedése vagy a megbetegedés gyanúja. De fontos, hogy az állategészségügyi igazgatósággal is közöljék (miután a közegészségügyi igazgatóságot hívták), ha a farmon betegséggyanús személyt helyeztek elszigetelésbe, esetleg valaki esetében igazolódott a COVID–19-fertőzés. Ez azért is fontos, hogy az esetleges kiszállás esetén az illetékes állatorvos a megfelelő védőöltözetben jelenhessen meg – húzta alá dr. Sikó. Ugyancsak fontos, hogy a farmokon megfelelő mennyiségben halmozzanak fel takarmányt és vizet – így egy esetleges karantén esetén is biztosítható az állatok etetése és itatása – hívta fel a figyelmet a főállatorvos.

Március 31-ig korlátozták az igazgatóságnál az ügyfélfogadást is. Az alkalmazott személyzeten kívül senki nem léphet be az intézménybe. Bármily nemű igénylést (igazolások, szarvasmarha-útlevelek, laboratóriumi próbák átadása) kizárólag keddenként az intézmény kapujánál 8.30–12 óráig fogadnak. Hivatalos iratokat csak péntekenként 8.30–12 óráig adnak ki, ugyancsak a kapunál.

Az igazgató azt is elmondta, eddig egy bejelentést kaptak egy farmról, ahol már van elkülönítésben lévő személy. A hivatali titoktartás miatt az illető farm helyszínét a főállatorvos nem árulhatta el.

Szünetel az ügyfélfogadás az APIA-nál

A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél is szigorítást vezettek be. Tegnaptól nem fogadják az egységes területalapú támogatásra vonatkozó idei kéréseket, az intézkedés egyelőre április 6-ig érvényes, de a COVID–19-járvány függvényében ez a dátum kitolható – mondta el érdeklődésünkre Marius Popica intézményigazgató. Az iratcsomók leadását illető előrejegyzéseket későbbi dátumokra rögzítik, az érintetteket értesítik – mondta az igazgató.

Könczei Csabától, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől megtudtuk, egyelőre nem vezettek be korlátozásokat az intézménynél, Bukarestből nem kaptak ilyen irányú rendelkezést. Ettől függetlenül kérnek mindenkit, csak a legsürgősebb teendők miatt keressék fel az igazgatóságot – hangsúlyozta.

Felfüggesztették az APIA-igazolások kibocsátását a kovásznai polgármesteri hivatal mezőgazdasági osztályán – tudtuk meg Inczeffy István mezőgazdasági referenstől. Egyelőre nem lehet tudni, meddig tart az intézkedés – mondta a hivatalnok.

Zágonban nem léphet be idegen a polgármesteri hivatalba. Az APIA-igazolások ügyintézését egyelőre az intézmény őrein keresztül biztosítják, de meglehet, sor kerül a tevékenység felfüggesztésére – mondta el érdeklődésünkre Kis Gusztáv mezőgazdasági referens.

Bodokon is felfüggesztették az APIA-igazolások kibocsátását – tudtuk meg Fodor István polgármestertől.

Halasztják az agrárrendezvényeket

Lefújták a nagyobb agrárrendezvényeket is. A hétvégén, szombaton került volna sor a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumára. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete által szervezett eseményen jelen lett volna dr. Nagy István, Magyarország agrár­minisztere is. A COVID–19-járvány miatt a fórum időpontját későbbre halasztották – értesültünk Becze István szervezeti elnöktől.

Elmaradnak a régiós gazdatalálkozók is. Március 19-én Lemhényben, április 2-án Nagyajtán került volna sor ilyen összejövetelre. Ettől függetlenül 18-án Nagyajtára várják az erdővidéki gazdaszervezetek vezetőit, hiszen nevesíteni kell azt a két személyt, akik a régiót fogják képviselni a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületében – tudtuk meg Jákó Tibor megbízott egyesületi vezetőtől. Az összejövetelen jelen lesznek a Kézdi Lacto COOP képviselői is, ők a szövetkezeti részvények vásárlásának lehetőségéről tájékoztatják a jelenlévőket.

Egyelőre elmarad a Zabolára tervezett dísznövény-kiállítás is. Ennek dátumáról április elseje után döntenek – tudtuk meg Krébecz Józseftől, a szervező cég ügyvezető tulajdonosától.