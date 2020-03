Az eredeti tervek szerint mindkét intézkedésnél áprilisban indították volna a pályázhatóságot, a fiatal gazdák támogatását 42,68 millió eurós alappal, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának támogatását pedig 6,89 millió euróval. A fiatal gazdáknál a pályázható összegből Adrian Oros agrárminiszter nyilatkozata szerint 20 millió eurót külföldről hazatérő fiatalok megtelepedésére különítettek el.

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk az információt, hogy az ideiglenes füzetekben az előző évekhez képest valamelyest változott a pályázat pontozási rendszere (az előző évek elbírálási szempontjairól két héttel ezelőtti lapszámunkban írtunk bővebben), nagy valószínűség szerint ez a végleges pályázati füzetben sem fog már változni. Megemelték az iskolai végzettség szerint kapható pontokat (35 pont jár a mezőgazdasági egyetemet végzetteknek, 25 pontot szerezhet a szaklíceumot végzett pályázó), és lecsökkentették azon települések termőképesség szerinti besorolása utáni pontszámot, ahol a gazdaság (a mezőgazdasági terület, illetve az állatállomány) található (a magas termőképességű besorolásra most csak 15 pont jár, a közepes termőképességű községek esetén pedig 5). Mivel tavaly ebből az intézkedésből nem volt kiírás, a vidékfejlesztési szakemberek szerint országos szinten nagy érdeklődésre lehet számítani. Az idei nyerőnek számító pontszámról nem nyilatkoztak, nem akartak becslésekbe bocsátkozni, csak annyit pontosítottak, hogy minél magasabb a pontszám, annál nagyobb az esélye a sikeres pályázásnak. Tavaly­előtt például 11 millió eurós pályázati keretösszeg esetén csak a 90 pontot elérő pályázatok nyertek. Idén, mivel nagyobb az összeg, minden valószínűség szerint valamivel alacsonyabb lesz a nyerésre esélyes pályázatok pontszáma. A szakemberek kiemelték: nagyon fontos, hogy a pályázó pontosan állapítsa meg saját pályázata pontszámát.

Hegyvidéki vágóhidak létesítését is támogatják

A másik intézkedésnél (támogatás a mezőgazdasági termékek feldolgozásánál) leszűkítették a lehetséges pályázók lajstromát, így a 6,89 millió euróra csak a hegyvidéki állattenyésztők pályázhatnak célirányosan a kis kapacitású vágóhidak, illetve húsfeldolgozók létesítésére. Adrian Oros miniszter nyilatkozata szerint a pályázható összeget célirányosan csak a hegyvidéknek szánják, ahol van ugyan vágóállat, de nincs vágási, illetve feldolgozási lehetőség, a meglevő vágóhidak pedig túlságosan messze vannak a termelési helytől. A miniszter szerint ezzel megállítható lenne az állatlétszám további csökkenése, jó minőségű helyi termékeket lehetne előállítani, segítve ezzel a helyben, vidéken való maradást, és új munkahelyek is létrejönnének. Mivel már többen is érdeklődtek a pályázati lehetőség felől (megyénkben a középajtai termelői csoport, a szárazajtai szövetkezet és több húsmarhatartó magáncég is várja a kiírást), az alábbiakban bővebben is bemutatjuk az intézkedést.

A pályázati tájékoztató tervezete szerint a legtöbb 300 ezer eurós támogatás épületek építésére, húsfeldolgozó gépek, gépsorok, árucsomagoló és címkézőfelszerelések, állatszállító és hűtős termékszállító járművek vásárlására költhető. A pályázó ezek mellett vásárolhat felszerelést a termékeit forgalmazó üzletek számára, a támogatás terhére a termékek reklámozásának költségei is elszámolhatók. Ez utóbbira a támogatás legtöbb 5 százaléka költhető el, az összeg nem haladhatja meg a 30 ezer eurót. A pályázónak 50 százalék önrészt kell igazolnia, vagyis a befektetés teljes értékének felét saját forrásból kell biztosítania. Abban az esetben, ha szövetkezet vagy termelői csoport pályázik, mindössze 30 százalékos önrész szükséges. Mivel a pályázható összeg – ha a maximális támogatást vesszük alapul – 33 pályázatra elegendő, itt is nagy versengésre lehet számítani. Ezért fontos, hogy a pályázó minél nagyobb pontszámot gyűjsön össze. 20 pontot ér, ha a pályázati terv megvalósítása során teljes, integrált élelmezési lánc jön létre, az állatok összegyűjtésétől a vágáson át a hústermékek értékesítéséig. Abban az esetben, ha a pályázatban nem szerepel feldolgozás, csak vágás és értékesítés, 15 pont szerezhető. Ha a végtermék uniós szinten elismert, eredetvédett, védett elnevezésű, illetve a nálunk regisztrált fakultatív hegyvidéki termékként is elismert árucikk, 15 pont szerezhető. Ha a pályázó mezőgazdasági szövetkezet vagy termelői csoport, a pályázat útján pedig közösen használt beruházás valósul meg, 35 pont jár. A létező feldolgozási lehetőség, kapacitás függvényében, az illető község besorolása szerint 30 pont jár, ha a megtermelt alaptermék (hús) feldolgozásának kevesebb mint felét (50 százalékát) tudják egy 30 kilométeres zónában feldolgozni, illetve 20 pont jár, ha a 30 kilométeres zónában működő húsfeldolgozók kapacitása a megtermelt húsnak 50 és 90 százalék közötti mennyiségét tudják feldolgozni. Az országos ügynökség honlapján a 4.2-es intézkedés leírásánál a pályázati mellékletben megtalálható minden egyes község ilyen természetű besorolása. A vidékfejlesztési hivataltól kapott információ szerint az intézkedés pályázhatóságát szintén április közepén szeretnék indítani.