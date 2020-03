Szükségállapot harminc napra

Kiadta hétfőn a harmincnapos szükségállapot bevezetéséről szóló elnöki rendeletet Klaus Iohannis államfő. Az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett rendkívüli állapotról szóló rendelet azonnal hatályba lépett, de öt napon belül a parlamentnek is jóvá kell hagynia – ez, mint Marcel Ciolacu képviselőházi elnök bejelentette, csütörtökön meg fog történni.

A rendkívüli állapot idejére felfüggesztik valamennyi oktatási intézmény tevékenységét, egyszerűsítik az egészségügyi felszerelések beszerzésének szabályait, korlátozzák az ügyfélfogadást a közintézményekben, az igazságszolgáltatás pedig csak a sürgős ügyeket tárgyalja.

A rendkívüli állapot felhatalmazza a hatóságokat, hogy azonnal vagy – a járványügyi helyzetnek megfelelően – fokozatosan korlátozzák a polgárok szabadságjogait, befagyasszák az alapélelmiszerek, egészségügyi készítmények és energiahordozók árát.

Az azonnal hatályba lépő intézkedések között a belügyminisztérium alá rendelik a mentőszolgálatot, a helyi rendőrséget, önkéntes tűzoltóságot, felhatalmazzák a kormányt, hogy közbeszerzési eljárás nélkül vásárolja meg a járvánnyal szembeni védekezéshez szükséges egészségügyi berendezéseket és védőfelszereléseket, segélycsomaggal támogassa a járvány következményei által sújtott gazdasági szereplőket.

A rendkívüli állapot idején fokozatosan bevezethető intézkedésekről a belügyminiszter, illetve a katasztrófavédelmi államtitkár dönt a kormányfő által ellenjegyzett katonai rendelettel. Ezek az intézkedések ideiglenesen korlátozhatják a mozgási, gyülekezési és gazdasági szabadságot, a sztrájkjogot, a családi és magánélethez, a lakhely sérthetetlenségéhez, az oktatáshoz, és a magántulajdonhoz való jogot.

Iohannis kérése

Iohannis az ország lakosságához intézett televíziós beszédében kifejtette: Románia csak akkor tudja hatékonyan felvenni a harcot a koronavírus-járvánnyal és megvédeni állampolgárai életét, ha késlekedés nélkül a meghozza a legdrasztikusabb óvintézkedéseket.

Az elnök leszögezte: a közszolgáltatások, energiaellátás működni fog, és szükség esetén befagyasztják a gyógyszerek, alapélelmiszerek, villamosenergia-, víz-, gáz- és távhőszolgáltatás, üzemanyagok árát, az utóbbi három hónap átlagát véve alapul.

A rendkívüli állapot idején az egészségügyi intézmények versenyvizsga nélkül felvehetnek új alkalmazottakat, a hatóságok pedig – fokozatosan és szükség esetén – lezárhatják az országhatárokat, elrendelhetik a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés korlátozását – tette hozzá az államfő. „Készen állok arra, hogy a román állampolgárok életének és egészségének védelmében az Orban-kormánnyal együtt meghozzuk a legszigorúbb intézkedéseket. Azonban bármilyen intézkedéseket is hoznak a hatóságok, ezeknek nem lesz hatásuk, ha az emberek nem tartják magukat szigorúan ezekhez” – figyelmeztetett Iohannis, aki köszönetet mondott a koronavírus-járvánnyal fáradhatatlanul küzdő orvosoknak és egészségügyi alkalmazottaknak, ugyanakkor felhívást intézett polgártársaihoz, hogy kísérjék figyelemmel a hatóságok felhívásait, szigorúan tartsák be a szabályokat, korlátozzák minimálisra utazásaikat, kerüljék a tömeget, társadalmi érintkezéseiket a minimálisra csökkentve segítsék a járvány terjedésének megfékezését. „Vigyázzanak szeretteikre jobban, mint bármikor, főleg az idős, beteg személyekre. Bármennyire is nehéznek tűnik, tartsanak megfelelő távolságot egymástól. Eddig pont az ilyen jellegű, szigorú szabályok betartása segített hozzá a fertőzés elterjedésének ellenőrzés alatt tartásához vagy legalább lelassításához bizonyos vidékeken. Az új koronavírus terjedésének megakadályozása nagy erőfeszítést, rugalmasságot és gyorsaságot igényel” – mondta Iohannis a Cotroceni-palotában tartott tegnapi sajtóértekezletén. Hozzátette, nem vagyunk egyedül a járvány megállítását célzó küzdelemben, mivel ez globális méretű, és Románia együttműködik az európai uniós partnerekkel ezen a téren.

Iskolatévé

Az egyelőre április 22-ig felfüggesztett oktatási kényszerszünet alatt hétköznaponként iskolatévé segítségével készülhetnek az érettségire, illetve a képességvizsgára a tanulók. A nyolcadik osztályos tanulók számára az órák reggel zajlanak (9-től a román nyelv és irodalom, 9.30-tól a matematika), a 12. osztályosoknak pedig délután (15 órától román nyelv és irodalom, 15.30-tól matematika), számukra heti két-két kurzust tartanak románból és matematikából, és egy-egy kurzust biológiából, kémiából, fizikából, történelemből és földrajzból. A tanfolyamok a TVR 2-n, az interneten, a TVR YouTube-csatornáján és a www.tvr.ro honlapon is követhetők. Monica Anisie tanügyminiszter arra kérte a tanárokat, hogy amíg az oktatás szünetel az iskolákban, a technika és az internet eszközei révén járuljanak hozzá a diákok tanulási folyamatához. A tanárok a CRED (Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi) nevű program infrastruktúráját felhasználva tölthetnek fel egy felhőbe oktatási tartalmakat, amelyeket minden tanár és tanuló elérhet.

Torlódás a határon

A szigorított ellenőrzések miatt legalább 120 percet kell várakozniuk azoknak, akik a nagylaki autópálya-határátkelőnél (Nagylak II) szeretnének Romániába jönni. A kontroll hat sávon történik, ugyanis vasárnap estétől minden belépő személyt egyenként ellenőriznek. Minden, Romániába lépő személynek otthoni karanténba kell vonulnia, aki olyan országból érkezik, ahol az igazolt koronavírusos esetek száma elérte az 500-at. Claudia Ardelean, az aradi határrendészet szóvivője szerint az alapos ellenőrzések miatt jelentősen megnőtt a kontroll egy főre számított időtartama: míg eddig 30 másodperc és 1 perc közötti idő alatt lezajlott egy személy ellenőrzése, most a kontrollidő 5–10 percre nőtt.

Gyorstesztet is vásároltak

Az új koronavírus molekuláris diagnosztizálására alkalmas, összesen 1524 teszt áll jelenleg rendelkezésre az ország hét járványközpontjában, azaz Bukarestben (két egészségügyi intézmény), Kolozsváron, Iaşi-ban, Temesváron, Konstancán és Craiován – közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport. Emellett további 10 ezer, molekuláris diagnosztizálására alkalmas tesztet és 40 ezer gyorstesztet szerzett be az Unifarm állami vállalat; ezeket ezen a héten osztják majd szét az egészségügyi intézmények között, rendelés alapján. Bukarestben az eddigi két egészségügyi intézmény mellett ezután a Cantacuzino kutatási-fejlesztési intézet laboratóriumában is elvégzik majd a koronavírusteszteket. Az Unifarm vállalat folyamatosan ellátja a kórházakat a személyzet számára szükséges védőfelszerelésekkel, maszkokkal, biocid termékekkel, tesztekkel és gyógyszerekkel – hangsúlyozza a Stratégiai Kommunikációs Csoport.

„Az ügyeleti központok és a kórházak sürgősségi osztályai túlzsúfolódásának elkerülése érdekében azt javasoljuk az állampolgároknak, hogy amennyiben felmerül az új koronavírussal való megfertőződés gyanúja, hívják fel telefonon családorvosukat. Az esetleges mintavétel az érintett lakhelyén történik majd, az egészségügyi igazgatóságok koordinálásával” – hívja fel a figyelmet a közlemény.

Gazdasági intézkedések

A kormány az érvényben lévő törvényektől eltérő rendelkezésekkel segíti azokat a munkáltatókat és munkavállalókat, akiket negatívan érint a koronavírus-járvány. A szükségállapotot kihirdető rendelet szerint szociális védelemben részesülnek azon gazdasági ágazatok munkavállalói és családtagjaik, amelyeknek tevékenységét a hatóságok részben vagy egészben leállították.

Arra az időre, ameddig be vannak zárva az oktatási intézmények, a szülők szabadnapra jogosultak, hogy biztosíthassák a gyerekek felügyeletét.

z előírás nem vonatkozik a védelmi rendszer alkalmazottjaira, a büntetés-végrehajtási intézetekben dolgozókra, a közegészségügyi egységek személyzetére és más, miniszteri rendeletben felsorolt kategóriákra. Béremelésre jogosultak azok az alkalmazottak, akik nem kaphatnak szabadnapot gyerekük felügyeletére, míg zárva tartanak az iskolák, amennyiben a másik szülő nem kapott szabadnapot erre a célra.

Ez alatt az időszak alatt támogatják a home office rendszerű munkát (távmunkát) mind az állami, mind a privát szférában, elektronikus formában igényelhetők a szociális juttatások és szolgáltatások, és nem vesztik érvényüket a különböző fogyatékossági besorolásokat rögzítő dokumentumok.

Ebben az időszakban érvényesek maradnak a kollektív munkaszerződések, és tilos kollektív munkakonfliktust bejelenteni, kezdeményezni vagy kivitelezni az energiaellátó rendszerben, a nukleáris energia szektorban, a megszakítás nélkül működő vállalatokban, az egészségügyi és szociális egységekben, a távközlési ágazatban, a közmédiában, a vasúti közlekedésben és közszállításban, a közműveknél, a gáz-, villamos-, hő- és vízellátással foglalkozó cégeknél.

Újabb tíz eset

168-ra nőtt tegnap az igazolt koronavírusos megbetegedések száma Romániában – közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport. A 168 fertőzött közül kilencet gyógyultnak nyilvánítottak. A legutóbbi jelentés óta tíz új esetet regisztráltak, ezek közül négyet Bukarestből, kettőt Ilfov megyéből, egyet-egyet pedig Konstanca, Teleorman, Neamţ és Maros megyéből jelentettek. Valamennyi új eset korábbi fertőzött kontaktja vagy karanténban levő személy. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 21 és 63 év közöttiek.

Jelenleg 3078 személy van intézményes karanténban Romániában, további 14 845-öt pedig lakhelyükön különítettek el.

Eddig 3708 koronavírustesztet végeztek el, amelyek közül 3540 negatív lett. A hatóságok 36 ügyben indítottak eljárást a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt.

Európában összesen 51 771 koronavírusos megbetegedésről érkezett jelentés március 16-áig. A legtöbb beteg Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban van.