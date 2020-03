* Az új koronavírus csak az idősekre veszélyes?

Nem. A koronavírust bárki elkaphatja, fiatal vagy gyerek is, az idősek és a krónikus betegek azonban fokozottan veszélyeztetettek.

* Könnyen meg tudom különböztetni a koronavírust az influenzától?

Nem. Számos olyan tünete van a COVID–19-nek, amely az influenzára vagy a megfázásra is jellemző. A betegséget csak teszttel lehet minden kétséget kizáróan kimutatni.

* A vírusfertőzés veszélye csökken, ha felmelegszik az időjárás?

Nem. A járvány forró égövi országokban is terjed, semmilyen garancia nincs arra, hogy a tavasz vagy a nyár beálltával megszűnik. Az orvosok azért reménykednek.

* Háziállatok terjeszthetik az új koronavírust?

Nem. Az Egészségügyi Világszervezet álláspontja szerint a koronavírus-fertőzés nem terjed állatokról emberekre és emberekről állatokra. Ugyanakkor mindig érdemes kezet mosni, miután állatokkal foglalkoztunk.

* Liftgombokról és kilincsről elkapható a fertőzés?

Igen. Ezek érintésével meg lehet fertőződni. Az egészségügyi szakértők ezért hangsúlyozzák a kézhigiénia fontosságát. Mosson kezet vagy használjon kéztisztító szert, miután megérintette ezeket a helyeket.

* Terjed a vírus meleg és párás éghajlatú övezetekben is?

Igen. Az eddigi bizonyítékok alapján a koronavírus mindenhol terjedhet, ideértve a forró és párás éghajlatú területeket is.

* A C-vitamin segít megelőzni vagy kezelni az új koronavírust?

Részben. Nem bizonyított, hogy a magas C-vitamin-tartalmú készítmények valóban segítenének megelőzni a vírusfertőzést, az immunrendszer megerősítésére azonban érdemes szedni.

* Az antibiotikumok hatásosak a koronavírus megelőzésében vagy kezelésében?

Nem. Az antibiotikumok egyetlen vírus ellen sem hatásosak, kizárólag baktériumokra hatnak.

* A tüdőgyulladás vagy influenza elleni védőoltás megvéd az új koronavírus ellen?

Nem véd meg. A tüdőgyulladás vagy B típusú influenza elleni oltások nem okoznak védettséget az új koronavírussal szemben.

* Az egészségügyi maszk megvéd az új koronavírus ellen?

Nem. A legjobb, amit tehet azért, hogy megvédje magát, ha alaposan és gyakran kezet mos és fertőtleníti a használt felületeket. Maszkot csak a betegek vagy az ápolók kell viseljenek.

* Kell viselni kesztyűt?

Lehet, de ez nem feltétlenül praktikus. Amennyiben fertőzött kesztyűvel érinti meg az arcát, akkor is átviheti a vírust.

* Ha fokhagymát eszem, megelőzhető a megfertőződés?

Nem tudjuk. Erre nincs konkrét bizonyíték. Mindezek mellett a fokhagyma egy nagyon egészséges étel, amelynek lehetnek antimikrobiális tulajdonságai.

* A hőszkennerek kimutatják az új koronavírust?

Nem. A hőszkennerek hatékonyan képesek kiszűrni a lázas embereket. Ugyanakkor nem képesek kiszűrni azokat, akik még a betegség lappangási szakaszában hordozzák a vírust, ugyanis 2–10 nap is eltelhet, amíg megbetegednek és belázasodnak.

* Az UV lámpák elpusztítják a vírust?

Nem. Tilos ilyen eszközzel kezet sterilizálni. Ezzel legfeljebb bőrirritációt lehet elérni.

* A sóoldattal való rendszeres garat- és orrjárat-öblögetés segít a fertőzés megelőzésében?

Nem. Nincs bizonyíték arra, hogy az orr sóoldattal történő rendszeres öblítése megvédné az embereket a koronavírussal való megfertőződéstől.

* Forró fürdővel megelőzhetem a koronavírust?

Nem.

* Szúnyogcsípéssel is terjed a koronavírus?

Nem. Eddig erre semmilyen bizonyíték nincs.

* A kézszárítók megölik az új koronavírust?

Nem. A kézszárítók nem alkalmasak erre.

* Elpusztíthatom a vírust, ha befújom magam tetőtől talpig alkohollal vagy fertőtlenítővel?

Nem. A bőrre mértéktelenül felvitt alkohol vagy fertőtlenítő nyálkahártya-irritációt okozhat.

* Be kell zárni az ablakokat a vírus terjedésének megakadályozása érdekében?

Nem. Ellenkezőleg. A szakemberek azt javasolják, hogy a gyakori és hosszas szellőztetés csökkenti a betegség terjedését.

(korona.rmdsz.ro)

TISZTELT HIRDETŐINK!

A koronavírus terjedése miatt szerdától reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 10–15 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Könyvbemutató

ELMARAD Kisgyörgy Zoltán Alsó-Háromszék című, a baróti Tortoma Könyvkiadó és a sepsiszentgyörgyi Kún Kocsárd Egyesület közös kiadásában megjelent útikönyvének mára és március 19-ére, csütörtökre meghirdetett könyvbemutatója.

Színház

ELMARAD a Fapados Kultúr Caféban ma 20 órára meghirdetett, a kézdivásárhelyi Udvartér Teát­rum Karinthy kávéház című előadása.

JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház vezetősége felhívja nézői figyelmét, hogy a március folyamán elmaradt előadásokra vásárolt jegyeiket hétköznapokon 11–13 óráig tudják visszaváltani a központi jegyirodában. Az online kiváltott jegyek árát a Biletmaster jegyértékesítő rendszer automatikusan visszautalja a vásárlók bankszámlájára.

Hitvilág

TELEFONOS LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT. E járvány sújtotta napokban szinte természetszerűen tör ránk a félelem és az aggodalom. Ilyenkor jólesik a jó szó, a közös imádkozás, a beszélgetés. Éppen ezért a Magyar Unitárius Egyház lelkészei telefonos lelkigondozói szolgálatot indítanak el. Felekezeti hovatartozástól függetlenül, naponta 9–21 óráig bárki hívhatja lelkigondozói beszélgetésért lelkészeiket az alábbi telefonszámokon: Andrási Benedek (Brassó, 0745 269 698), Bartha Alpár (Kökös, 0743 095 259), Biró Attila (Árkos, 0751 027 686), Kovács István (Sepsiszentgyörgy, 0745 146 262), Péterfi Ágnes (Sepsiszentgyörgy, 0756 777 899).

Rádió

Az erdélyi Mária Rádió ma és szerdán 18 órától élőben közvetíti a szentmisét a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomból.

Távolsági ügyintézés

Az alkalmazottak kivételével korlátozza a belépést megyei intézményeibe az Országos Környezetvédelmi Őrség, a döntés a koronavírus terjedésének megfékezését célozza. Emiatt módosul az ügyfélfogadás menete Háromszéken is, a környezetvédelmi őrséghez intézett petíció­kat, kéréseket, tájékoztatókat stb., illetve az igényelt adatokat, információkat telefonon, postai úton vagy e-mailben fogadják, illetve továbbítják, személyes ügyintézésre nincs lehetőség. Cím és elérhetőségek: 520013 – Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 10. szám, telefon: 0267 318 054, fax: 0374 826 570, e-mail: cjcovasna@gnm.ro. A megyei környezetvédelmi őrség hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30, pénteken 8 és 14 óra között tart nyitva – közölték szerkesztőségünkkel. (dvk)

Felfüggesztik az ügyfélfogadást

az EMNT Demokrácia-központok

Tekintettel a koronavírus okozta járványra, valamint az azzal összefüggő közegészségügyi intézkedésekre, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége úgy döntött, az Erdély-szerte működő EMNT Demokrácia-központokban március 16-tól felfüggesztik az ügyfélfogadást. Az irodáikban a telefonon és e-mailen bonyolítható, vagyis személyes kontaktust nem igénylő ügyfélszolgálat tovább mű­ködik.

A háromszéki EMNT Demokrácia-központok elérhetőségei: Kézdivásárhely (0768 193 581, 0744 596 051, ferencz.fradi@gmail.com); Sepsiszentgyörgy (0267 310 551; 0762 248 669, emntsepsi@gmail.com).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óra közt a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJ­TÉS. A Tega Rt. folytatja a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközök, használt bútorok, szelektív hulladékok és textíliák ingyenes gyűjtését a házaktól. 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sört adnak (síküveget nem fogadnak el). Ma Mikóújfaluban, szerdán Málnáson és Málnásfürdőn, csütörtökön Bodokon, pénteken Oltszemen és Zalánban gyűjtenek. Telefon: 0267 310 123.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsi­szentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágo-Gym – alakformáló fitnesz nőknek; szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak; pénteken 17.30-tól társasági tánc kurzus. Telefon: 0722 233 774.