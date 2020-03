A megyei kórház felkészült a vészhelyzetre

Amellett, hogy szigorúan betartják az egész kórházra vonatkozó látogatási tilalmat, elhalasztják a nem sürgősségi műtéteket, felére csökkentik a beutalások számát, ellenőrzik, ki juthat be a járóbeteg-rendelőkbe, arra is felkészültek, hogy fokozatosan kialakítsanak olyan osztályokat, ahol a koronavírussal fertőzötteket és a fertőzés nagyobb kockázatát mutatókat elhelyezzék – hangsúlyozta András-Nagy Róbert tegnap a kórház udvarán tartott sajtótájékoztatón. Az ismertetőn a megyei mentőállomás menedzsere is megerősítette, fel vannak készülve a helyzet kezelésére, a többi érintett intézménnyel közösen el tudják látni az ilyen helyzetekben szükséges tennivalókat.

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere hangsúlyozta: bár az országban hat nagyváros központi kórházát nevezték ki, ahol a koronavírussal fertőzött betegeket fogadják és kezelik, a járvány terjedésével előfordulhat, hogy Háromszéken is el kell látni az érintett pácienseket, ezért a sürgősségi helyzetre kialakított terv szerint első lépésben a fertőzőosztálynak jelenleg helyet adó épületet szabadítanák fel erre a célra, ha szükséges. Egy pótlólagos intenzív osztályt is létrehoznak itt, hogy ne legyen átjárás a jelenlegi intenzív terápia és az újonnan létesült között. Ehhez még a gyakornokokat is be kell vonni – mondotta a menedzser.

A második fokozatban, ha a fertőző épületét teljesen át kellene adni a koronavírussal fertőzötteknek, akkor a kórház régi, úgynevezett belgyógyászati épületét is ki kellene üríteni és elköltöztetni a betegeket, végső esetben pedig a főépületre kerülne a sor. A kórház menedzsere hangsúlyozta, bízik abban, ilyen drasztikus intézkedésekre nem kerül sor, de a megyei kórháznak fel kell készülnie az előre nem látott lehetőségekre is. Ilyen helyzetekre is gondoltak, ez esetben a megye másik négy városának kórháza venné át az olyan pácienseket, akiknek nincs közük az említett fertőzéshez, de kórházi ellátásra szorulnak – mondotta.

Vasárnap a megyei kórház udvarán, közel a kapuhoz egy vörös sátrat állítottak fel, ahol még azokat is kikérdezik, akik beutalással érkeznek vagy már átestek a megyei mentőállomás, illetve a készenléti felügyelőség kérdezősködő szűrőjén. A betelefonálótól érdeklődnek hogyléte felől, van-e felső légúti megbetegedésre utaló tünete, láza, torokfájása, légszomja, ha nincs, akkor is fontos, járt-e külföldön, érintkezett-e fertőzött zónából érkezettekkel stb.

A kórházmenedzser hangsúlyozta, aki említett kérdésekre hamisan válaszol, az kockáztatja, hogy általa családtagjain, barátjain, ismerősein kívül egészségügyi személyzet is veszélyhelyzetbe kerül, ha pedig a kórházat karanténba zárják, és senki nem mehet be s nem jöhet ki, akkor leáll az ellátás, és lehet, hogy éppen annak a személynek a hozzátartozóját nem tudják megmenteni, aki ezzel összekapcsolható fontos információt hallgatott el. A menedzser azért vázolta fel ezt a végső helyzetet, mert szerinte mindenre fel kell készülniük, és úgy véli, hiába próbálnak megmenteni mindenkit az egészségügyi intézmények, ha a lakosság nem együttműködő. Számukra az alkalmazottak egészségének a védelme a legfontosabb, mert ez kihat a betegellátásra. Elmondta, mindent megtesznek azért, hogy ne csorbuljanak a szolgáltatások, így egyelőre a járóbeteg-rendelés programja nem változott. Ez a vírus nagyon könnyen terjed, jelenleg nincs védőoltás ellene, kezelés van, de védenünk kell magunkat, idő kell ehhez, hogy megnyerjük a csatát – hangsúlyozta. Ne találkozzunk másokkal, kerüljük a tömegeket, igazodjunk a krízishelyzethez, várjuk ki, mi fog történni – intett nyugalomra az intézményvezető. Fertőtlenítőszerek, steril maszkok terén jól állnak, jelenleg van bőven mindenből, de ha nagyobb igény lesz ezekre egy helyi járvány esetén, akkor az országos beszerzéstől függ, hogy mindenből lesz-e elegendő – mondotta a kórház menedzsere.

A telefonos kikérdezés az első szűrés, majd a kórházi belépés a második, ezért biztonságos ez a rendszer – erősítette meg Cristian Cimpoi. A Kovászna Megyei Mentőállomás menedzsere vázolta, hogy a sürgősségi hívószámon betelefonálónak milyen kérdésekre kell válaszolnia, mi történik, ha a koronavírus-fertőzés kockázata, gyanúja áll fenn, ha negatív vagy pozitív a vonatkozó teszt. Biztonságos felszerelésük van, tudják, mit kell tenniük, de ha szükséges, még a járványtanosok munkáját is tudják segíteni a biológiai próbák vételével. Cristian Cimpoi elmondta, a megyei mentőállomás alkalmazza az országos utasításokat ezen a téren, diszpécserszolgálatuk felkészült a betelefonálók kikérdezésére, és ennek alapján döntenek a továbbiakról minden esetben. Jelenleg náluk sincs hiány fertőtlenítőszerből, egyszer használatos védőruhából nyolcvan áll készleten, a mentők felszerelésében nincs hiány, eleget tudnak tenni a jelenlegi kihívásoknak – mondotta Cimpoi igazgató.

Annak ellenére, hogy az érintett intézmények vezetői arról tájékoztattak, felkészültek a jelenleginél nehezebb kihívásokra is a koronavírus-járvány miatt, hangsúlyozták: egyenként minden emberen múlik, hogy mennyire tudjuk lelassítani, leállítani a fertőzés terjedését, mert olyan vírusról van szó, ami nagyon könnyen terjed, egyetlen emberen is múlhat, hogy körülötte hányan fertőződnek meg.