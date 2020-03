Folyamatosan fertőtleníti az utcákat, járdákat, a játszótereket, valamint az utcai bútorzatot a város területén a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. a koronavírus terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedések részeként. A fertőtlenítés a hulladékszállító járművekre és a gyűjtőpontokra is kiterjed, a szolgáltatás nem áll le. A cég közlése szerint a zöldségpiac bezárását egyelőre nem rendelték el. A vállalat gondnokságában lévő városi köztemetőben a temetéseket továbbra is engedélyezik, viszont felkérik a lakosságot, hogy a szertartás alatt tartsák be az óvintézkedéseket. A cég továbbá leszűkíti az ügyfélfogadást is.

Máthé László, a vállalat igazgatója szerint a központi zöldségpiacot egyelőre nem szükséges bezárni, lévén, hogy jól szellőző, zá­ratlan tér. A teljes piacot vasárnap alaposan fertőtlenítették, és minden hétvégén megismétlik. A létesítményhez tartozó Agora Panzió tevékenységét viszont időszakosan felfüggesztik. Ami a közös temetőt illeti, a temetéseket nem tiltják be, viszont felkérnek mindenkit, hogy a kihangosítható szertartást a ravatalozón kívül kövessék végig, és tartsák be a biztonsági (másfél-két méteres) távolságot egymástól.

Az igazgató továbbá elmondta: a hulladékelszállítás programja nem változik, az ezt végző járműveket naponta fertőtlenítik, és a gyűjtőpontok fertőtlenítése is zajlik. Egyelőre nem módosították a lomtalanítási és üveggyűjtési akciók programját sem. Meghatározatlan időre felfüggesztik viszont a biológiailag lebomló hulladék tárolását célzó vedrek kiosztását.

Az ügyintézésben is szigorításokat vezetnek be, a személyes befizetéseket a vállalat Ág utcai székhelye épületének ügyintéző ablakain lehet csak befizetni. Emellett a díjszedő ügynököknél továbbra is lehet fizetni, legtöbbjüknél bankkártyával is. Emlékeztetnek ugyanakkor, hogy a szolgáltatás ellenértékét online is lehet törleszteni a tega.ro honlapon. A szintén a cég gondnoksága alatt álló szépmezői kutyamenyhely kapcsán az igazgató elmondta: a létesítmény 140 ebet tud befogadni, és máris túlterhelt, jelenleg 168 kutyáról gondoskodnak. A járványhelyzet miatt viszont úgy döntöttek, a látogatást felfüggesztik a menhelyen, illetve az e hónapra tervezett nyílt napot is elhalasztják.