Megelőző intézkedések Kézdivásárhelyen

A kórház már a szükségállapot bevezetése előtt léptetett érvénybe szigorító intézkedéseket, ezeknek célja az, hogy minél kevesebb személy betegedjen meg. Fontos, hogy vigyázzunk egymásra, a bent fekvő betegekre, az egészségügyi személyzetre – hangsúlyozta a szóvivő, aki a város és Felső-Háromszék lakosságának megértését kérte, hangsúlyozva: ezek az intézkedések a lakosság, a közösség érdekét szolgálják. A kórházban eddig is látogatási tilalom volt érvényben, most azonban ezen is szigorítottak, a kapunál az őrséget megduplázták, és más kórházakhoz hasonlóan itt is egy szűrősátrat állítanak fel a katonaság segítségével, ahol az összes beérkező páciens a saját felelősségére nyilatkozik arról, hogy a koronavírus által érintett területekről érkezett-e, illetve megvizsgálják, hogy vannak-e a járványra utaló tünetei. Annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a beteg, minden osztályon csak a sürgősségi eseteket fogadják. A szóvivő szerint a kézdivásárhelyi kórház támasza lesz a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak, ami azt jelenti, hogy szükség esetén, a járvány lefolyásától függően akár egy-két emeletet is fel tudnak szabadítani, hogy átköltöztethessék a megyei kórház nőgyógyászati osztályát, illetve a fertőző osztályról azokat a betegeket, akik nem az új típusú vírussal fertőzöttek. Ezeket az osztályokat a megyei kórház személyzete fogja ellátni.

Dr. Kelemen András azt is elmondta, az RMDSZ által létrehozott korona.rmdsz.ro honlapon naprakész információkat lehet találni a koronavírusról, illetve annak megelőzésével kapcsolatosan. Kézdivásárhelyen és Felső-Háromszéken még nem volt koronavírussal diagnosztizált személy, de házi karanténban már voltak külföldről hazatért személyek.

A kórház járóbeteg-rendelőiben kizárólag azokat a betegeket fogadják, akik krónikus betegségükre szakorvos által felírt, ártámogatott receptet igényelnek (pl. cukorbetegség, krónikus légzési elégtelenség stb.).