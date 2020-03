Új kormányunk is van

Megnyugodhatunk, mert már van új kormányunk. Ez tulajdonképpen a régi, amelyiknél jobbat már nem is lehetett volna találni, és reméljük, megvéd még a koronavírustól is.

Sajnos, füstbe ment terv lett Iohannis álmaiból, a kétfordulós polgármester választásból, a megyei tanácselnököt sem a tanácsosok választják, és nem lesz előrehozott parlamenti választás sem. Ez már ilyen, Iohannis tervez(ett), vírus végez(ett). Pedig milyen szép remények töltötték el az elnököt a tavalyi, számára sikeres évben, mikor legyőzte a vörös pestis vírusainak nagy részét, de akkor még nem gondolt az átkozott koronavírusra, csak arra, hogy miniszterelnökké koronázza jó Orbanját, Ludovicot. És ez most ismét sikerült. Pedig egyszer azt akarta, hogy Orban kétszer bukjon meg, és így kiírhassa az előrehozott választásokat. Most pedig kikönyökölt belőle az aggódó honffy, és azt mondta: „Véget kell vetni a politikai játszmáknak”. (Amelyeket ő kezdeményezett) „Az emberek egészsége a legfontosabb”. (Eddig azt hittük, hogy a hatalom). „Felelős döntést hozott a visszalépő jelölt” – Cîțu. (És akkor, mikor elvállalta a kormányalakítást?) Pedig Orban egyszer már egész szépen megbukott, és mikor helyette Iohannis Florin Cîțut javasolta kormányfőnek, a javasolt maga is abban bízott, hogy ő is belebukik, és akkor eljön az ő idejük, az előrehozott választásoké. Aztán mikor Iohannis úgy látta, nem sikerül nagyszerű terve, hívta kis, neki szolgáló kutyáját, Cîțut, akinek azt mondta kucu, kucu, (magyarul kusz-kusz), amaz meg rögtön szolgált is neki, és visszaadta kormányalakítási mandátumát. Pedig mikor felkérte, azt hitte, hogy senki nem fogja megszavazni. De most a szociáldemokratáknak jól jött ez a koronavírus, és azt mondták, első az ország érdeke (?!), ide kormány kell, amely nem baj, ha rossz, de jobb a semminél. Azt nem mondták, hogy milyen jó lesz képviselőiknek, akik kitöltik teljes mandátumukat, és így élvezik annak előnyeit, ezért aztán elhatározták, hogy megszavazzák a kormányt.

Itt lett volna a nagy lehetőség, hogy magyar miniszterelnöke legyen Romániának, mert ha Iohannisnak egy csepp esze van, Kelemen Hunort javasolja kormányfőnek, abban reménykedve, hogy őt igazán nem szavazza meg a magyarokon kívül senki, mert a szociáldemokraták vezére, Ciolacu nemrég beismerte, hogy minden pártban ott vannak a nagyromániások, akik életük árán is megakadályozták volna ezt. Bár lehet, hogy saját kis hasznukért nemcsak Kelemen Hunort, hanem még magát Belzebúbot is megszavazták volna kormányfőnek.

Közben liberálisékhoz beütött a krach, mert egyik konstancai szenátoruk, Vergil Chițac februárban egy NATO-konferencián vett részt, és vélhetőleg ott megfertőződött koronavírussal. Ezért aztán a Nemzeti Liberális Párt vezetését és a kormány tagjait karanténba helyezték, élén Orbannal. Most szegény Orbant azzal vádolja a Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt, hogy sajtóértekezletet tartott, miután tudomására jutott, hogy ő is terjesztheti a vírust. Pedig a Cotroceni-palotába nem ment el, nehogy megfertőzze az államfőt. Hja kérem, sok újságíró van, de elnök csak egy! Chițac szenátor úr és felesége Konstancán lezserül, védőfelszerelés nélkül (még szájmaszkjuk sem volt) vonult be a kórházba, és nem műanyag koporsónak kinéző csőben („izolet”-ben), mint a többi fertőzött. A kísérők viszont mind asztronautának voltak beöltözve. A Konstanca Megyei Sürgősségi Esetek Felügyelősége azzal magyarázta a dolgot, hogy az egész megyében csak egy ilyen betegszállító műanyag láda van. A mentőt kifertőtlenítik, a szállítószemélyzet meg volt védve, és kész. (De vajon mi hogyan leszünk megvédve az új, fertőző kormánytól?)

Most a kínaiak olyan összeesküvés-elmélettel álltak elő, hogy az amerikai hadsereg a felelős, mert Kínába háromszáz atléta vitte be a vírust. De akkor miért vitték volna el a brüsszeli NATO-központba, ahol állítólag Chițac úr elkapta, hisz ők alaptagok a NATO-ban? Mintha látnám, hogy nálunk újabb teória is napvilágot lát, mégpedig az, hogy Oroszország keze van a vírusterjesztésben, mert ott még csak hét fertőzöttet találtak.

Idehaza semmi esély a terjedés megakadályozására, mert nem szokás a szabályokat, törvényeket betartani. Most még csak azt tudjuk, hogy a nőkre kevésbé veszélyes. Lehet azért, mert az ellenséges katonák ellen dolgozták ki? De ezek után biztos megnő azoknak a férfiaknak száma, akik nővé fogják átoperáltatni magukat.