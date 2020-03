A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében május 4-ig ítélkezési kényszerszünetet vezettek be a törvényszékeken és bíróságokon, a kézdivásárhelyi bíróságot is beleértve.

Tegnap senki nem tartózkodott a bíróság épületében, de annak környékén sem, mivel egyetlen tárgyalásra sem került sor. Az Igazságügyi Minisztérium honlapján hozták nyilvánosságra, hogy a rendkívüli állapotra való tekintettel csak bizonyos ügyeket tárgyalnak ebben az időszakban. A bíróság közleménye szerint a legtöbb tárgyalást májusra és júniusra napolják el. Külön ismertetik, hogy milyen büntetőjogi esetekben működik a bíróság, így súlyos kihágásokat soron kívül tárgyalnak le, és ebben a kategóriában megjelennek az egészségüggyel kapcsolatos intézkedések is. Így büntetőjogi eljárás esetén a bíróság többek között letárgyalja annak az illetőnek az ügyét is, aki nem hajlandó magát orvosi kezelésnek alávetni, vagy ki akarja vonni magát az alól. Mindemellett van néhány polgárjogi kategória is, mint például a távoltartási kérelmek, a kényszervégrehajtás, a bankszámlák letiltása és a gyámsági felhatalmazások.

Ugyanakkor az érintettek tudomására hozzák, hogy május 4-ig a teljes iratintézés és kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik, vagy telefonon lehet érdeklődni. Bővebb felvilágosítás a portal.just.ro oldalon található, ahol a térképre kattintva kiválasztható a keresett jogi körzet.