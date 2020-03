Magyarország lezárja határait

A koronavírus-járvány miatt lezárják Magyarország határait a személyforgalom előtt, az erről szóló nemzetközi egyeztetések zajlanak, így a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök tegnap az Országgyűlésben napirend előtt.

Éjféltől a rendezvényeket is általánosan betiltják, sporteseményeket legfeljebb – ha vállalják a szervezők – zárt kapuk mögött lehet megtartani, „de legjobb, ha úgy se” – közölte a kormányfő. Bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, kávézók és üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerboltok, patikák, drogériák. Azt javasolják, hogy családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el. Az időseknek pedig azt üzente: ők különösen ki vannak téve a járvány veszélyének, ezért arra kéri őket, legyenek rendkívül óvatosak. „Úgy látom, a kormány nem tilthatja meg, hogy a 70 évnél idősebbek elhagyhassák a lakásukat (...), de azt mindenképpen kérhetem tőlük, ha megtiltani nem is tudjuk, hogy ne hagyják el otthonukat” – mondta Orbán Viktor. Az önkormányzatokat kötelezik, hogy az otthon maradó idősek ellátását szervezzék meg, gondoskodjanak róluk – tette hozzá, azt kérve a helyhatóságoktól, hogy elsősorban erre fordítsák erejüket.

A súlyos gazdasági következményekről a miniszterelnök azt mondta, az egész magyar gazdaság bajba kerül, de nem egy időben: vannak olyan ágazatok – például a turizmus, a vendéglátás, a szolgáltatások –, ahol a baj már „bekopogtatott”. Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert kérte fel, hogy konzultáljon a már bajba jutott ágazatok képviselőivel, hogy gyors intézkedéseket hozhassanak a megsegítésükre. Orbán Viktor hangsúlyosan szólt a munkahelyek megvédésének szükségességéről, jelezve: komoly munkanélküliségi hullám fenyegeti az országot. Arra kérte a munkaadókat és munkavállalókat, tegyenek személyes erőfeszítéseket a munkahelyek megtartásáért. Elmondta azt is, a járvány a költségvetési és gazdasági terveket is felülírja. A büdzsét minden szinten újra kell tervezni, amelynek koordinálása Varga Mihály pénzügyminiszter feladata. Az intézményi és önkormányzati költségvetések újratervezési támpontjait napokon belül megadják, a magyar gazdaság megsegítését szolgáló intézkedések kidolgozása pedig folyamatban. Matolcsy György jegybankelnökkel is felvette a kapcsolatot, mert monetáris eszközökre is szükség lesz a válság kezelése érdekében.

Orbán Viktor úgy értékelt: a járvány kezelése hosszadalmas, nehéz folyamat lesz, mindenkitől alkalmazkodást követel majd, az élet az elkövetkező hónapokban nem olyan lesz, mint amilyennek megszoktuk. A legfontosabb a következő hónapokban továbbra is az egészségügyben és a rendfenntartásban dolgozók munkája, akiknek az eddigi tevékenységükért is köszönetet mondott, és azt kérte az emberektől, segítsék a munkájukat. Általában megköszönte a magyaroknak, hogy fegyelmezetten fogadták a rendkívüli helyzetet, és hogy betartják a szabályokat. „Az összefogás és a fegyelmezettség a legfontosabb erőtartalékunk” – fogalmazott.

A miniszterelnök arra számít, hogy a következő napokban Magyarország az egyediből át fog lépni a csoportos megbetegedések időszakába. Orbán Viktor kifejtette: a kínai koronavírus világjárvánnyá vált, az eddig ismert járványokkal szemben sokkal gyorsabban terjed, nincs ellene vakcina, és ha sikerül is kifejleszteni, a forgalomba hozatalig hosszú hónapok telnek majd el.

„Sokszor kerültünk nehéz helyzetbe, a legutóbbi tíz évben is jó néhányszor. Azt megtanultuk: bármekkora is a veszély, a legnagyobb esélyünk akkor van, ha összefogunk. Most is ezt kell tennünk. Arra kérek mindenkit, hogy ebben a helyzetben a közös cselekvés és a nemzeti összefogás útját járjuk. A lehető legszélesebb nemzeti együttműködésre van szükség” – mondta Orbán Viktor.