Mit kell tudni a Nyugdíj Előtakarékossági Számláról? /X/

Sok mindent lehet hallani a Nyugdíj Előtakarékossági Számláról, de az már kevéssé tisztázott, hogy valójában kinek is éri meg ez a nyugdíjcélú megtakarítási forma. Cikkünkben megvizsgáljuk, mi is az a NYESZ, és hogyan nyitható ez a számla.

Mi is az a NYESZ?

A NYESZ, vagyis a Nyugdíjcélú Megtakarítási Számla a Magyarországon elérhető három nyugdíjcélú megtakarítás egyike, az Önkéntes Nyugdíjpénztár és a Nyugdíjbiztosítás mellett. A 20%-os adókedvezmény ebben az esetben évente maximum 100 ezer forintot hozhat. Hosszú távra érdemes vele tervezni, mivel ez egy speciális értékpapírszámla; a számlára befizetve tulajdonképpen korlátok nélkül lehet dönteni arról, hogy mibe fektessen be az ügyfél.

Az erről való döntésről mindenképpen érdemes szakemberrel konzultálni, akár pénzügyi tanácsadó segítségét igénybe venni. Szendrei Ádám cikkében összefoglalja, hogy mikor tudnak segíteni a pénzügyi tanácsadók, és mi áll a szolgáltatásuk hátterében.

Mi szükséges a NYESZ-hez?

Ahhoz, hogy igénybe vehessük a NYESZ számla adta adómentességet és adókedvezményt, első körben szükséges egy NYESZ számla nyitása. Mérlegelendő a 10 éves tartási feltétel, tehát, hogy 10 éven keresztül nem nyúlunk a pénzhez. Amennyiben nem nyúlunk hozzá, a 20%-os adókedvezmény jár, ellenkező esetben azonban, ha kiveszünk pénzt a 10 év lejárta előtt vagy a nyugdíjba vonulás előtt, az igénybe vett adókedvezményt 20%-kal megnövelten kell visszafizetnünk.

Költségek

A NYESZ számla költségei meglehetősen kedvező, mindössze három összetevőből állnak össze: számlavezetési díjból, tranzakciós díjból, valamint a befektetési alapok költségéből. Hogyan is alakulnak ezek? A számlavezetési díj minimum 2000 Ft, a tranzakciós díj 0 és 1% közötti díjat jelent, de az első befektetés mindig ingyenes. Végül a befektetési alapok költsége az érintett alaptól függ, mindenesetre a három közül ennek a tételnek a legnagyobb a mértéke.

Hogyan válasszunk?

Hogy melyik pénzintézetnél érdemes NYESZ számlát nyitni, természetesen több tényezőtől is függ. A legfontosabb szempont az lehet, hogy a bank milyen értékpapírokhoz enged hozzáférést. Az egyéb díjakat is vegyük figyelembe, de mindenképpen érdemes szakértő véleményét is kikérni döntés előtt. (X)