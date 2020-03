Dekoráld vászonképből készült fotófallal az otthonodat! /X/

Biztos te is gondolkodtál már azon, hogy mivel is lehetne még szebbé varázsolni az otthonodat. Sokan például falmatricákat választanak, vannak, akik meg tájképekkel díszítik a lakást. De a legtöbben inkább a családi fotókat szeretik viszontlátni otthonukban. Nem véletlen, hiszen ez rengeteg boldog emléket idézhet fel. És hogy tartós is maradjon, érdemes vászonképekből készíteni.

Nagyszerű ötlet a fotófal

Egy születésnap, nyaralás, ballagás, esküvő mind olyan események, amelyekre érdemes emlékezni. Ilyenkor az emberek gyakran fényképeznek, próbálnak minden fontos pillanatot megörökíteni. Ezt manapság telefonnal teszik meg, hiszen ezek a kis kütyük is élethű képeket képesek készíteni. De vannak, akik inkább a fényképezőgépeknél maradnak. Azonban nem csupán maga a fényképezés a fontos, hanem az is, hogy az elkészült fotókat viszontláthassuk. Így emlékezve a gyönyörű pillanatokra. A fotókat megtekintve pedig nem halványulnak el emlékeink, sőt, felidézhetjük azt, ami már elmúlt.

Ennek egyik módja, hogy kinyomtatjuk a fényképeket és albumba rakjuk őket. Jó megoldás, hiszen az albumba akár rendszerezhetjük is a képeket. Valamint így egy helyen minden fénykép megvan. Hátránya azonban, hogy gyakran elfeledkezünk a fotóalbumokról és van, hogy évekig hozzá sem nyúlunk. Ahhoz, hogy a fényképek mindig szem előtt legyenek és emlékezzünk rájuk, érdemes kitenni lakásunk valamelyik falára. Azon felül, hogy még jobban is mutat, mint egy üres fal, otthonosabbá is válik a lakás tőle.

A fényképeket beletehetjük egyszerűen egy keretbe és felrakhatjuk a falra. Azonban ennek hátránya, hogy porosodik, és az üveget is gyakran tisztítani kell, hogy szép maradjon. Sőt, idővel még pókhálók is megjelenhetnek rajta. Próbálkozhatsz még esetleg poszterrel, de ezek meg nem igazán időtállóak. Ha szeretnéd hosszú ideig látni a képeidet a falon, és nem szeretnél minden héten a tisztítással bajlódni, akkor válassz inkább vászonképet! Ehhez látogass el a vaszonkep.hu oldalára.

Tudnivalók a vászonképekről

A vászonképek nagyon elterjedtek manapság és nagyon divatosak is. A cégek könnyedén képesek bármilyen egyedi, akár családi fényképet a vászonra tenni. Előnye, hogy hosszú évekig tartósak maradnak, és választhatsz már olyan vászont is, amely lemosható. Tehát egy nedves ronggyal áttörölheted, és már kész is a tisztítás. Arról nem is beszélve, hogy igazán feldobja a lakást. Ha pedig egyszerre több fotót is szeretnél a vászonképre tenni, arra is van lehetőség. Ugyanis lehet kérni montázs vászonképeket, amellyel még több emléket varázsolhatsz lakásodba. (X)