A legjobb futárszolgálatok /X/

Magyarországon több futárszolgálat is vállal kézbesítést belföldre és külföldre egyaránt. A Csomagnet.hu valamennyivel kapcsolatban áll, hogy a lehető legszélesebb és legjobb minőségű szolgáltatást nyújthassa megrendelőinek. Az online díjkalkulációnak köszönhetően pillanatok alatt megtudjhathatjuk, hogy mely cégek, milyen feltételekkel vállalják a küldemény kézbesítését! Nézzük, mit kell tudni az egyes csomagküldő cégekről!

DPD

A DPD, vagyis a Dynamic Parcel Distribution kiterjedt európai hálózattal rendelkezve vállal mind Magyarországon belül, mind az országon kívüli területekre szállítást. Érdekes statisztikai adat, hogy 2017-ben naponta majdnem 5 millió csomagot szállított ki a cég! A Csomagnet.hu oldalán három szolgáltatásuk érhető el, mégpedig a DPD Classic Belföld, a DPD Classic Külföld és a DPD Delta.

GLS

A GLS (General Logistics Systems) 41 európai célországban vállal kézbesítést, ezeken kívül 8 amerikai államban is. A futárszolgálat elkötelezte magát a környezetvédelem és a fenntarthatóság mellett, de az erőforrásokkal való felelős gazdálkodás is lényeges eleme cégpolitikájuknak. A mai világban ezek meglehetősen fontos értékek, példamutató más kis- és nagyvállalatok számára is. További információt a GLS árairól és szolgáltatásairól a Csomagnet.hu oldalán olvashatunk.

TNT

A TNT, vagyis a Thomas Nationwide Transport hosszú múltra tekint vissza, hiszen már a második világháború utáni időszak óta vállal kézbesítést, tulajdonképpen az egész világon. Szolgáltatásuk legfontosabb sajátossága ugyanis, hogy több mint 200 országba vállalnak szállítást az egész világon. Az Express Expert szolgáltatásuknak hála, küldeményünket Afrikába, de akár ázsiai országba is eljuttathatjuk 3-5 munkanapon belül! Természetesen belföldre is vállalnak szállítást, rövid határidővel.

Palletways Magyarország

A Palletways Magyarországon egyedülálló módon vállal raklapos kiszállítást, a Csomagnet.hu oldalán keresztül pedig a szolgáltatás online is megrendelhető. 13 logisztikai szolgáltatóval fedik le az országot, ennek megfelelően gyorsan fel tudják venni az árut és kiszállítani a megadott pontra. Biztonságos, megbízható, hiánypótló szolgáltatás.

