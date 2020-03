Körömszínezés, de hogyan? /X/

Körmünk kezünk dísze! A legtöbb nő számára igenis fontos, hogy igényes, ápolt és elkészített körmöket viseljen. A világban ezerszámra jelennek meg az ötletek arról, hogyan tehető körmünk ápoltabbá, ékesebbé. A szépségiparban például a zselés és porcelán körmök mellett felbukkantak a gél lakkos vagy más néven lakkzselés körmök is. Egyre többen keresik ezt a módszert. A következő pár sorban erről olvashatsz pár tudnivalót.

Röviden a lakkzseléről

Először is tisztázzuk a lakkzselével kapcsolatos tudnivalókat. Ez egy olyan anyag, ami magában foglalja a tartósságot, ugyanakkor az egyszerűséget is. Óriási előnye, hogy röpke 30 másodperc alatt megköt és akár 2-3 hétig is tartós marad a manikűr.

A felvitele azonban nem mindig olyan egyszerű, ezért érdemes szakemberre bízni a körmünk megfelelő elkészítését.

A lakkzselé használatának előnyei

Mire is jó a lakkzselé? Egyesíti az UV fényre kötő zselék és a hagyományos körömlakkok előnyeit. Azért is olyan praktikus, mert gyakorlatilag az UV zselé tartósságával rendelkezik. Természetes és épített körömre egyaránt használható. UV és LED lámpa alatt is köt.

Persze nem ez az egyetlen módja, hogy színessé varázsoljuk körmeinket. A Moyra körömszínező termékei például segítenek kiszínezni hétköznapjaidat!

Finom, nőies árnyalatok

Ha Te is kedveled a mindennapok alatt a finom, nőies színeket, akkor nem kell aggódnod, hiszen ezen típusú árnyalatokkal telített a piac.

Anyuka vagy? Akkor egy halvány rózsaszín, ciklámen vagy lilás árnyalatú lakkzselé talán a lurkók számára is szemet gyönyörködtető lesz. De választhatsz halvány zöld, sárga vagy narancsos színeket is.

Természetesen, az anyukák mellett minden nő gondolkodhat hasonló színekben, hiszen a tavasz beköszöntével különösen népszerűvé válnak a lágy sugárzású virágmintás körmök.

Különleges alkotások, különleges alkalmakra

Ha különleges alkalom van készülőben, mint például egy születésnapi parti, egy ballagás, egy esküvő, ez esetben körmeidet sem hanyagolhatod el, és ideje valami egyedi alkotással előrukkolni.

Az alkalmakra készített körmök leggyakoribb árnyalatai közé sorolható a fekete, az arany, az ezüst, a bézs, illetve a türkiz és a lila csillogó változatai is.

Az egyszerű gél lakkok mellé felhasználhatóak körömmatricák és strasszkövek is, mindehhez már csak valamilyen látványos mintát kell kitalálni.

Közeleg a húsvét! Dobd fel körmeidet mutatós virágokkal, húsvéti tojásokkal és élénk színekkel! Tervezd meg ünnepi körmeidet, és tűnj ki a tömegből idén tavasszal is! Ne feledd, a te körmöd, a te stílusod! (X)