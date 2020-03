Kényelmes fürdőszoba felújítás nélkül? /X/

A tavaszi-nyári szezon a fürdőszoba felújítások ideje. Jöhet a csempézés, kádcsere, falfúrás és zuhanytálca építés. Vagy mégsem… Hogyan lehet vajon kényelmesebbé és modernebbé tenni a fürdőszobát falforgatás és nagyobb beruházás nélkül is? Lássuk!

Dekoráció - Akár minden évszakban más!

Bár a lakberendezési trendek miatt sokszor nem ez látszik, a jó fürdőszoba egyszerű! Minél kevesebb a hely, annál könnyebb tisztán és rendezetten tartani a helyiséget. Bár a különböző mintás, karibi hangulatú, tengeri motívumos fürdőszobák népszerűek, hosszú távon sokkal jobban járunk, ha valamilyen egyszerű, de tartós megoldást választunk.

Az egyszerű fehér vagy monokróm fürdőszobát is trendivé lehet tenni, ehhez csak néhány kiegészítőre lesz szükség. A különböző színű kavicsokkal például mediterrán vagy ázsiai hangulatot teremthetünk. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy nem kell olyan díszítőelemeket használni, amelyek károsodhatnak a párás levegő miatt, esetleg könnyen penészednek, nehezen tisztíthatók.

A fürdőszobát akár minden évszakban más dekorációval láthatjuk el. A műanyag növények, egy-egy mintás zuhanyfüggöny vagy akár a szappantartó és más állandó eszközök lecserélésével is sokat tehetünk a változatosságért.

Modernizáljunk!

Ha a kényelmi színvonalon szeretnénk emelni, a NetKlikk WebShopnál kapható fürdőszobai eszközök kínálatát érdemes górcső alá venni. Már az is segít, hogy jobb érzéssel lépjünk be a fürdőbe, hogy tudjuk: kényelmesen és profin intézhetjük el a napi rutint. Egy minőségi villanyborotva, hajszárító vagy szakállnyíró készülék megkönnyíti a reggeli készülődést.

A fürdőszobai eszközök vásárlásánál fontos szempont, hogy csak olyan terméket engedjünk be ebbe a helyiségbe, amelyik megbízható forrásból származik. Ez akkor is fontos, ha nem a fürdőkádban szeretnénk használni a gépet - ezt akkor sem ajánljuk, ha egyébként a berendezés érintésvédelmileg tökéletes. A fürdőszobába csak kifogástalan állapotú, biztonságos gépet engedjünk!

Mire érdemes még figyelni?

A szép és modern fürdőszoba esetében is nagyon fontos figyelni a biztonságra. Ne feledkezzünk meg a csúszásgátló szőnyegekről, kapaszkodókról és az egyéb biztonsági kiegészítőkről sem! Már egy-egy alátét vagy egy jó helyre felszerelt ütésgátló is nagyon nagy segítség, főleg akkor, ha a fürdőszobán idős hozzátartozókkal vagy gyerekekkel is osztozunk.

A kicsik, de akár a felnőttek számára is nagy segítséget jelentenek a különböző “fellépők” és “állókák”. Ezek a többnyire biztonsági talppal ellátott magasítók jól jönnek, ha le kell emelni valamit a polcról, be kell lépni a kádba, esetleg csak a gyerkőcök szeretnék felérni a tükröt az esti mosakodásnál.

A megfelelő kiegészítőkkel a legegyszerűbb fürdőszoba hangulatát is kellemesebbé varázsolhatjuk. Nem kell költséges felújításba vágnunk: a megfelelő apróságokkal hatalmas változást érhetünk el! (X)