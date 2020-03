Paul Auster, a matrózból lett író /X/

A napokban ünnepelte 73. születésnapját a híres amerikai író és költő, Paul Auster, akinek olyan remekműveket köszönhetünk, mint a Trükkös játék, Az orákulum éjszakája és a New York trilógia is. Életéből nem hiányoztak a fordulatok, lássuk most kalandos útjának főbb állomásait.

Élete

Paul Auster 1947. február 3-án született a New Jersey állambeli Newarkban, egy középosztálybeli zsidó család első gyermekeként. Az olvasás már a gyermek Pault is lenyűgözte, gyakran látogatta a városi könyvtárat. Bár szenvedélyes sportrajongó volt, aki a kosárlabdában, a baseballban és a futballban is kiváló eredményeket ért el, mégis úgy döntött, hogy belőle egy napon író lesz. A döntésében nagy szerepet játszott Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regénye, mely akkora hatással volt a fiatal fiúra, hogy a Bár micva ünnepségen felmerült gondolatát, miszerint rabbi lesz, elvetette, és az írás felé fordult.

Az író a középiskolát 19 évesen fejezte be. Részt vett a vietnámi háború elleni tüntetésen, egyszer rács mögé is került. Időközben megismerkedett későbbi feleségével, Lydia Davis-szel, aki író és műfordító volt. Lydia apja ismertette meg Austert a francia költőkkel, így amikor lehetősége nyílt egy hónapot Párizsban tölteni, alaposan megismerkedett a francia kultúrával és a francia nyelvvel. Ezután az irányt Olaszország felé vette, majd Spanyolországot és később Dublint szintén meglátogatta. A körútja végeztével visszatért Párizsba, ahol a francia líra tanulmányozásába kezdett, és szabadidejében néma filmekhez írt forgatókönyvet. Később az Egyesült Államokba utazott, ahol beiratkozott a Columbia Egyetemre anglisztika és összehasonlító irodalomtudomány tanulása céljából.

1970-ben kipróbálta a matrózéletet a Mexikói-öbölben egy tankerhajón, majd 1971-ben ismét visszatért Párizsba. A francia fővárosban angoltanárként, fordítóként és a The New York Times telefonközpontosaként dolgozott egészen 1974-ig, amikor visszahúzta a szíve az Államokba. Ekkor már nem diákként járt be a Columbia Egyetemre, hanem óraadó tanárként foglalkoztatták, emellett pedig francia művek angolra fordításával kereste a kenyerét.

1974-ben megtartották Lydia Davis-szel az esküvőt, majd 4 évvel később megszületett a fia. A házassága felbomlott, de 1982-ben újra frigyre lépett, ezúttal Siri Hustvedt írónővel. A párnak egy lánya született 1987-ben.

Auster jelenleg Brooklynban él a családjával. A mai napig sokat utazik, és az Egyesült Államokban, valamint Európa-szerte sok író-olvasó találkozón vesz részt.

Könyvei

Művei megtalálhatók a Mai-Könyv.hu kínálatában! Első komolyabb könyvsikere az 1982-es A magány felfedezése című kötete volt, világhírűvé azonban az 1987-es New York trilógia tette. Ezek mellett a magyar közönség jól ismerheti a Trükkös játék, Az orákulum éjszakája, a Timbuktu vagy a Leviatán című művét.

Ha Ön mégsem találkozott még ezekkel a fantasztikus regényekkel, érdemes körülnézni a cég weboldalán! (X)