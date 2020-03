2. Csökkentsük a minimumra a fizikai kapcsolatot minden, a közvetlen családon kívüli személlyel. Ne fogjunk kezet, ne ölelkezzünk, ne pusziljunk arcon senkit, ne csókoljunk kezet senkinek, ne érintsük meg senkinek az arcát. Javasolt a közvetlen családtagokkal is csak azután érintkezni hazatérés után, hogy fertőtlenítettük a kezünket.

3. Kerüljük azoknak a felületeknek a megérintését, amelyeket sokan megfognak: karfák, kilincsek, fogantyúk, liftgomb, bejárati csengők stb. Amennyiben mégis elkerülhetetlen ezeknek a megérintése, egyszer használatos zsebkendővel nyúljunk hozzájuk.

4. Ne közelítsünk senkihez másfél méternél kisebb távolságra. Amennyiben közszállítási eszközön vagyunk, ne álljunk senkivel se szembe. A közszállítási eszközökről való leszállás után fertőtlenítsük a kezünket mielőtt arcunkhoz, orrunkhoz vagy szánkhoz érünk vele.

5. Lehetőleg használjunk alternatív útvonalakat, hogy elkerüljük a zsúfolt tereket. Ha programunk lehetővé teszi, olyan órákban menjünk ki, amikor kevesen vannak az utcán. Városi környezetben kisebb távolságok megtételére használjunk inkább biciklit, rollert vagy gyalogosan közlekedjünk.

6. Ne utazzunk olyan országokba, amelyekben nagy számú COVID–19-es fertőzöttet mutattak ki, és az onnan hazatérni szándékozókat beszéljük le arról, hogy hazajöjjenek. Ha mégis kénytelenek voltunk elutazni egy vörös vagy sárga fertőzöttségi szinttel jelölt országba vagy régióba, akkor hazaérkezésünk után 14 napos karanténba kell vonulnunk családunkkal együtt.

7. Kerüljük a készpénzes kifizetéseket, ha lehet, használjunk bankkártyát. Bankjegyek és pénzérmék útján fokozottan terjedhet a fertőzés.

8. Ha lehetőségünk van rá, akkor dolgozzunk otthonról.

9. Szigorúan tartsuk be a hatóságok által javasolt tisztálkodási szabályokat, hiszen így magunkat és családtagjaink egészségét is védelmezzük. Ha meghűlésre vagy influenzára jellemző tüneteket észlelünk magunkon, akkor használjunk védőmaszkot a hozzánk közel álló személyek megóvása érdekében. A védőmaszknak a szánkat és az orrunkat is el kell takarnia. Mossunk kezet legalább húsz másodpercig vízzel és szappannal minden olyan alkalom után, amikor lehetségesen fertőzött felülettel érintkeztünk. Lehetőleg használjunk papírtörülközőt. Ne érintsük meg arcunkat, szánkat vagy orrunkat kezünk fertőtlenítése nélkül. Tüsszentéskor vagy köhögéskor használjunk egyszer használatos papír zsebkendőt, amelyet utána dobjunk a szemétbe. Fertőtlenítsünk alkohol vagy klór alapú fertőtlenítő szerrel minden olyan felületet – otthon vagy a munkahelyen – amellyel gyakran érintkezésbe lépünk. Szellőztessünk gyakran. Csak orvosi utasításra szedjünk antibiotikumot. Ne igyunk senki után, ne használjuk senki evőeszközeit. Ne lépjünk kapcsolatba olyan személyekkel, akik otthoni elkülönítésben vannak.

10. Ne feledkezzünk meg a koronavírus specifikus tüneteiről (köhögés, hőemelkedés, légzési nehézségek), mert így időben gyanút foghatunk olyan személyek esetében, akik nem is sejtik, hogy a koronavírus hordozói. Csak hivatalos forrásokból tájékozódjunk a járvánnyal kapcsolatban. Információkat a 0800 800 358-as számon kérhetünk. Sürgősségi esetekben ne ezt a számot tárcsázzuk, hanem az 112-es segélyhívó számon kérjünk segítséget!

11. Lehetőleg ne tegyük ki a 65 év fölötti személyeket annak, hogy zsúfolt terekben mozogjanak. A statisztikák szerint ez a korcsoport számít a legveszélyeztetettebbnek, különösen akkor, ha egyéb krónikus betegségekben is szenvednek.

12. Jelezzük a hatóságoknak, ha olyan személyről van tudomásunk, aki kapcsolatba lépett koronavírussal fertőzött személlyel, vagy ha tudomásunk van olyan személyekről, akik vörös fertőzöttségi zónából tértek haza és nincsenek karanténban vagy otthoni elkülönítésben. Legyünk óvatosak, mert a vírust olyan személyek is terjeszthetik, akik látszólag egészségesek.

13. Azonnal jelezzük háziorvosunknak, ha vörös fertőzöttségi szintű országból tértünk haza.

14. Maradjunk otthon, ha influenza vagy meghűlés jeleit észleljük magunkon és kérjünk – telefonon – tanácsot a háziorvosunktól. Ne menjünk a sürgősségre panaszunkkal, mert amennyiben koronavírussal fertőzöttek vagyunk, más személyeket is megfertőzhetünk. A koronavírussal fertőzött személyek elszállítását csak szakemberek tudják biztonságos körülmények között elvégezni.

15. Ha otthoni elkülönítésben vagyunk, akkor szigorúan tartsuk be a hatóságok rendelkezéseit. Semmilyen körülmények között ne hagyjuk el otthonunkat 14 napig, ne fogadjunk látogatókat és ne létesítsünk közvetlen fizikai kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik élelmiszerrel ellátnak. Az otthoni elkülönítésre vonatkozó rendeletek megszegése 20 ezer lejig terjedő bírsággal és büntetőügyi eljárás elindításával sújtható.

Hivatalok programjai

TÁVOLSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az alkalmazottak kivételével korlátozza a belépést megyei intézményeibe az Országos Környezetvédelmi Őrség, a döntés a koronavírus terjedésének megfékezését célozza. Emiatt módosul az ügyfélfogadás menete Háromszéken is, a környezetvédelmi őrséghez intézett petíciókat, kéréseket, tájékoztatókat stb., illetve az igényelt adatokat, információkat telefonon, postai úton vagy e-mailben fogadják, illetve továbbítják, személyes ügyintézésre nincs lehetőség. Cím és elérhetőségek: 520013 – Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 10. szám, telefon: 0267 318 054, fax: 0374 826 570, e-mail: cjcovasna@gnm.ro. A megyei környezetvédelmi őrség hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig tart nyitva – közölték szerkesztőségünkkel. (dvk)

CSÖKKENTETT MUNKAPROGRAM. Korlátozó intézkedéseket vezetett be a személyek intézményi mozgására vonatkozóan a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság. A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében március 31-ig az ügyfelek bárminemű kéréseit, igényléseit csak keddi napokon veszik át, 8.30–12 óráig az intézmény zárt kapujánál. Az igényelt dokumentumokat kizárólag pénteken 8.30–12 óráig lehet átvenni. Az intézmény csökkentett programmal dolgozik, a munkatársak kivételével tilos a bejárás. Az igazgatóság székhelyének udvarára csak a szolgálati autók hajthatnak be – tájékoztattak közleményükben. (dvk)

FELFÜGGESZTI AZ ÜGYFÉLFOGADÁST. A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében március 22-ig (a meghosszabbítás lehetőségét fenntartva) a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség felfüggeszti az ügyfélfogadást. Kéréseket és egyéb beadványokat kizárólag elektronikus úton, az office@isj.educv.ro e-mail-címen, illetve a 0267 351 482-es faxszámon fogadnak. Az erre az időre beütemezett kihallgatásokat is felfüggesztik, az esetleges kihallgatási kérelmeket kérik jelezni a 0267 351 482-es telefon- és faxszámon.

Színház

JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház vezetősége felhívja a közönség figyelmét, hogy a március folyamán elmaradt előadásokra vásárolt jegyeiket hétköznapokon 11–13 óráig tudják visszaváltani a központi jegyirodában. Az online kiváltott jegyek árát a Biletmaster jegyértékesítő rendszer automatikusan visszautalja a vásárlók bankszámlájára.

Rádió

Az erdélyi Mária Rádió ma és csütörtökön 18 órától élőben közvetíti a szentmisét a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomból.

Hitvilág

TELEFONOS LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT. E járványsújtotta napokban szinte természetszerűen tör ránk a félelem és az aggodalom. Ilyenkor jól esik a jó szó, a közös imádkozás, a beszélgetés. Éppen ezért a Magyar Unitárius Egyház lelkészei telefonos lelkigondozói szolgálatot indítanak el. Felekezeti hovatartozástól függetlenül naponta 9–21 óráig bárki hívhatja lelkigondozói beszélgetésért lelkészeiket az alább található telefonszámokon: Andrási Benedek (Brassó, 0745 269 698), Bartha Alpár (Kökös, 0743 095 259), Biró Attila (Árkos, 0751 027 686), Kovács István (Sepsiszentgyörgy, 0745 146 262), Péterfi Ágnes (Sepsiszentgyörgy, 0756 777 899).

TELEFONOS SZERETETSZOLGÁLAT. A Solidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat a koronavírus terjedése, valamint az állami óvintézkedések bevezetése miatt a hét minden napjára kiterjeszti tevékenységét. Saját anyanyelven, szakszerű tájékoztatással, nagyon indokolt esetekben akár személyes jelenléttel is a bajban lévők mellé állnak. Az önkéntesek hétfőtől péntekig 15–20 óra között fogadják a beérkező telefonhívásokat a 0265 555 555-es telefonszámon egészen a rendkívüli helyzet feloldásáig.

Röviden

SZÜNETEL A JOGI SZOLGÁLAT. A járványügyi helyzet miatt szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadás meghatározatlan ideig szünetel.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. A Tega Rt. folytatja a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközök, használt bútorok, szelektív hulladékok és textíliák ingyenes gyűjtését a aházaktól. 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sört adnak . Ma Málnáson és Málnásfürdőn, csütörtökön Bodokon gyűjtenek. Telefon: 0267 310 123.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óra közt a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

TISZTELT HIRDETŐINK!



A koronavírus terjedése miatt mától reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 10–15 óráig tart nyitva.

Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába.

Megértésüket köszönjük.

Háromszék