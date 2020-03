Felfüggesztett termelések

A spanyolországi, portugáliai, olaszországi és szlovákiai üzemek már a héten leállnak – közölte Herbert Diess. A vezérigazgató kiemelte, hogy az új típusú koronavírus terjedése révén egyre csökken a kereslet, és bizonytalan a gyártáshoz szükséges termékek, alkatrészek ellátása. A Volkswagen-csoport tavaly 10,97 millió járművet értékesített, így sorrendben a hatodik éve szerezte meg az első helyet az autógyártó társaságok rangsorában. A második a japán Toyota 10,74 millió eladott járművel. A német cég a legutóbbi, februári előrejelzésében még azzal számolt, hogy 2020-ban is hasonló nagyságrendben értékesítenek gyártmányokat. A csoporthoz a névadó Volkswagen mellett az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a Porsche, a Seat és a Skoda autómárka, valamint a Ducati sportmotorkerékpár tartozik, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a Volkswagen gyártja. * Az intézkedés az Audi Hungaria Zrt. győri gyárát is érinti, ahol a tervek szerint hétfőtől áll le a termelés.