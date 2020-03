Háborúban áll a világ a koronavírussal

A lakosság kétharmada fertőződhet

Németországban a Robert Koch járványügyi intézet (RKI) tegnap a legmagasabbra emelte a járványügyi figyelmeztetés szintjét az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése miatt, a szövetségi kormány pedig a világ összes országára utazási figyelmeztetést adott ki. Lothar Wieler, az RKI vezetője berlini tájékoztatóján kiemelte, hogy meredeken emelkedik a regisztrált fertőzések száma, ezért mindenkinek be kell tartania a szövetségi kormány és a tartományi kormányok előző nap kidolgozott alapelveit, amelyek a járvány lassítását szolgálják. Az irányelvek szerint nyitva maradhatnak az élelmiszerüzletek, háztartási boltok, gyógyszertárak, üzemanyagtöltő állomások, bankok, postahivatalok, tisztítók, fodrászok, újságosok, állateledelboltok, barkács- és kertáruházak, de az üzemeltetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy ne alakuljanak ki sorok. Minden egyéb kiskereskedelmi üzletet be kell zárni. A kisipari szolgáltatók továbbra is folytathatják munkájukat. Be kell zárni a szórakozóhelyeket, kulturális intézményeket, sport- és szabadidős intézményeket is, így például az éjszakai klubokat, a múzeumokat, az edzőtermeket és az állatkerteket. Be kell zárni a játszótereket is, valamint a vallási intézményeket.

Lothar Wieler megerősítette: azzal kell számolni, hogy az új vírus a lakosság 60–70 százalékát megfertőzi. A világjárvány várhatóan két év alatt cseng le, addig hullámszerűen, időben és térben eltérő intenzitással lesz jelen. Védőoltás 2021-re várható. A vírus által okozott betegség (COVID-19) halálozási aránya az eddigi adatok szerint 1 százalék körüli, ami azt is jelenti, hogy a fertőzöttek 99 százaléka túléli a megbetegedést – húzta alá az RKI vezetője, hozzátéve: az eddigi adatok arra is utalnak, hogy a fertőzöttek mintegy fele egyáltalán nem tapasztal tüneteket, szervezete észrevétlenül leküzdi a vírust. Azonban a járvány lassítása elengedhetetlen, mert túlterhelődik az egészségügyi ellátórendszer, ha egyszerre sok súlyos beteget kell kezelni.

Ezzel kapcsolatban a kórházak országos szövetségének (DKG) vezetője, Gerald Gaß egy keddi lapinterjúban elmondta: azzal számolnak, hogy a hét végére 20 ezerre emelkedik a regisztrált fertőzések száma, és 1500 fertőzött szorul majd kórházi ellátásra. Ez még nem terheli túl a rendszert, de bővíteni kell a kapacitást. A következő két-három hónap alatt a jelenlegi 28 ezerről 34 ezerre lehet emelni az intenzív ellátást biztosító ágyak számát – mondta.

Ugyancsak tegnap a szövetségi külügyminisztérium közölte, hogy mindenkit eltanácsol a nem feltétlenül szükséges külföldi utaktól, mert a nemzetközi közlekedés „drasztikus korlátozására” kell számítani, és arra is, hogy világszerte korlátozzák a mindennapi, nyilvános életet. A német diplomácia vezetője, Heiko Maas berlini tájékoztatóján kiemelte: légitársaságokkal együttműködve hazaszállítási műveletet, „légi hidat” szerveznek a külföldön tartózkodó németeknek. Német hírportálok beszámolói alapján a tartományi egészségügyi minisztériumoktól begyűjtött adatok szerint Németországban tegnap délben 7543 koronavírus-fertőzést tartottak számon. A járványban 19 ember halt meg.

A marihuánaboltok is bezárnak

Hollandiában tegnaptól bezártak minden iskolát, kávéházat, éttermet és marihuánaboltot. „Célunk a koronavírus maximális ellenőrzése. Prioritásunk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a kockázatokat” – mondta Mark Rutte miniszterelnök. Szavai szerint a „békeidőben ismeretlen”, új intézkedések segítik a kórházak és az intenzív osztályok túlterheltségének megakadályozását. Fontosnak nevezte, hogy szakértők tanácsa vezesse a kormány valamennyi meghozott döntését, hogy továbbra is a tudományos ismeretek, a megbízható források és tények alapján szülessenek iránymutatások. „Üzenem a holland munkavállalóknak, hogy a kormány minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vállalkozások ne menjenek csődbe, az emberek pedig ne veszítsék el munkájukat” – fogalmazott a miniszterelnök. Hollandiában a megerősített fertőzések száma 1413, és 24-en haltak meg a betegségben. Belgiumban a halottak száma keddre öttel emelkedett, így elérte a 10-et. A fertőzöttek száma változatlanul 1058.

Kijárási tilalom Franciaországban

Franciaországban 100 ezer rendőrt vezényelnek az utcákra a kijárási korlátozások betartatására – jelentette be Christophe Castaner francia belügyminiszter Párizsban hétfő éjjel. Az utcákon ellenőrző pontokat állítanak fel, és aki megsérti a kijárási tilalmat, akár 135 eurós bírságra számíthat.

Emmanuel Macron francia elnök hétfő este drámai hangvételű tévébeszédben jelentette be, hogy keddtől mindenki csak halaszthatatlan ügyben hagyhatja el a lakhelyét, ha munkába vagy bevásárolni indul. Külön felszólította a franciákat, hogy csak a legszükségesebb dolgokért induljanak el, egyébként senki ne menjen el otthonról. „Háborúban állunk” – hangoztatta beszéde során többször a francia államfő, bejelentve egyúttal, hogy a többi uniós országgal együttműködve kedd déltől 30 napra lezárják a schengeni övezet külső határait. „Kültéri gyülekezések, családi és baráti találkozók nem engedélyezettek. Barátokkal találkozni a parkban vagy az utcán többé nem lehet” – hangsúlyozta Emmanuel Macron. Kizárólag élelmiszert vásárolni, orvoshoz vagy gyógyszertárba lehet elmenni otthonról, illetve akik nem tudnak otthonról dolgozni, elmehetnek a munkahelyükre, s a kültéri sportolás is engedélyezett.

Hírmagyarázók azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a bejelentett korlátozások nem annyira szigorúak, mint a spanyolországi vagy az olaszországi intézkedések, és elképzelhető, hogy azért szólnak két hétre, mert csak az első lépést jelentik az orvostársadalom által szorgalmazott „teljes karantén” előtt. Szombat este a kormányzat egyébként már kihirdette a járványhelyzet legsúlyosabb fokozatát, s jelezte: csak a létfontosságú nyilvános helyek, az élelmiszerboltok, a dohányboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a benzinkutak lehetnek ezentúl nyitva, és mindenkinek a legszükségesebbre kell korlátoznia a mozgását, amiért a COVID-19 vírus okozta fertőzés egyre erősebben terjed az országban. Vasárnap viszont a franciák többsége fittyet hányt a kormányzat kérésére, és napos tavaszi időben tömegek voltak az utcán és a parkokban, amit a politikusok többsége szóvá is tett, felelőtlennek nevezve az állampolgárokat.

Emmanuel Macron azt is megerősítette, hogy az Európai Unió egy hónapra lezárja a külső határait. „A nem európai országok és az Európai Unió között minden beutazást felfüggesztünk harminc napig” – mondta. A tegnap esti hivatalos adatok szerint a fertőzöttek száma Franciaországban 6633 volt, ami több mint 1200-zal haladja meg az előző napi adatokat, a halottak száma pedig 21-gyel 148-ra emelkedett. Az egyik fő gócpont az ország keleti részén az elzászi régió, ahol 1543 beteget tartanak nyilván, és a kórházak intenzív osztályai gyakorlatilag beteltek, ezért egy katonai tábori kórházat is felállítanak. A másik gócpont a szintén túlterheltséggel küzdő Párizs körüli Ile-de-France régió 1762 diagnosztizált beteggel.

Dél-Amerika bezárkózik

Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megtiltja a belépést területére. Chile és Guatemala egyelőre 15 napra zárja le határait. Sebastián Pinera chilei elnök bejelentése értelmében a belépési tilalom szerdán lép életbe. Az országban eddig 155 koronavírusos fertőzöttről tudnak. Alejandro Giammattei guatemalai elnök hasonló intézkedéseket jelentett be, miután újabb hat embernél mutatták ki a betegséget az országban. A térségben először Salvador zárta le határait, ahol még nem találtak fertőzöttet. A múlt hét folyamán aztán Argentína, Peru, Panama és Honduras is megtiltotta a beutazást. Hétfő este Iván Duque kolumbiai elnök is tudatta, hogy az ország március 17-től május 30-ig lezárja határait a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megakadályozása érdekében. A venezuelai, 2200 kilométer hosszú határ lezárását már korábban bejelentették. Kolumbiában 58 fertőzött van. Nicolás Maduro venezuelai elnök is bejelentette, hogy „totális karantént” rendel el az országában. Latin-Amerikában és a térségben, Salvadorban, Nicaraguában, Haitin és Belize-ben nem találtak egyelőre fertőzöttet.

Meddig tart a járvány?

Az új típusú koronavírus járványa várhatóan július végéig, augusztusig eltart – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfő délután a Fehér Házban a vírusellenes küzdelmet irányító kormányzati munkacsoport sajtókonferenciáján. Trump a kormányzat nevében javasolta, hogy az emberek, köztük a teljesen egészséges fiatalok is kerüljék el az olyan összejöveteleket, ahol tíznél több személy van. A gazdasági visszaesés mértékét firtató újságírói kérdésre válaszolva Trump hangsúlyozta: nem a recesszióról gondolkodunk most, hanem a vírusról. Szerinte a tőzsde „majd gondoskodik önmagáról”. Az elnök egyúttal bejelentette, hogy a kormányzat átmeneti kórházak létrehozását fontolgatja. Gondolkodnak azon is, hogy a hadsereget igénybe vegyék az időleges kórházak kialakításához.

Karanténban a lengyel kormány

Karanténba vonult a lengyel kormány egy része, miután Michal Wos környezetvédelmi miniszter koronavírustesztje pozitívnak bizonyult. Ezért elhalasztják az államfő által összehívott, a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagról szóló kabinettanács szerdai ülését – közölte rendkívüli sajtóértekezletén Andrzej Duda elnök. A lengyel kormányszóvivő korábbi közleménye szerint a miniszterek egy része a múlt keddi kormányülésen találkozott megfertőződött kollégájukkal. Azon az ülésen nem vett részt a koronavírus-járvány kezelésének irányításában döntő szerepet betöltő Mateusz Morawiecki kormányfő és Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter, s nem volt jelen a belügyi, a nemzetvédelmi, az igazságügyi és a kulturális tárca vezetője sem. A karanténba helyezett miniszterek egyelőre ellátják feladataikat. A koronavírus-járvány okozta károk enyhítését célzó gazdaságélénkítő csomag keretében kölcsönöket tennének hozzáférhetővé kis- és középvállalkozók számára, elhalasztható lenne a társadalombiztosítási járulékok és az adó befizetése is. A járvány lassítása érdekében Lengyelország a hét végén határzárat léptetett életbe. Az iskolai oktatást már múlt csütörtökön felfüggesztették. A kormány azt kérte, hogy az emberek lehetőleg maradjanak otthon, a munkáltatók tegyék lehetővé a távmunkát.