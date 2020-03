Jelenleg semmi okuk a pánikra a sepsiszentgyörgyieknek az élelmiszerüzletek ellátását illetően, a pillanatnyi fennakadásokat az itteni kereskedők pótolni tudják, a helyben előállított alapélelmiszerek, mint a húsáru és a kenyér, de akár a tej tekintetében is megnyugtató a helyzet. A lapunk által megszólaltatott kereskedők, termelők ugyanakkor mértékletességre és az óvintézkedések betartására szólítják fel a vásárlókat, akkor is, amikor felkeresik az üzleteiket. Úgy vélik, adott termékek nagy mennyiségben való felhalmozása nem feltétlenül észszerű, és felkérnek mindenkit, lehetőleg mértékletességet tanúsítva szerezze be a szükségeseket.

Lapunk annak kapcsán kérdezett meg több helyi vállalkozót, hogy Sepsiszentgyörgyön is többen nagyobb mennyiségben vásároltak, vásárolnak fel tartós vagy tartósítható élelmiszereket, így húsneműt is a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett vagy várható intézkedések hatására. Sokakat kiürített polcok fogadtak a boltokban, egyes fórumokon olyan híresztelések is szárnyra kaptak, hogy akár a kenyérellátással is gondok akadhatnak. Ennek kapcsán pár pékséget is megkerestünk.

Berszány Tibor, a Bertis csoport tulajdonosa szerint megjósolni nem lehet, hogy hosszabb távon mi történik, de nem is érdemes egyelőre. Ami biztos: a Bertis termelőegységeiben legkevesebb egy hónapig folyamatosan elő tudják állítani a hentes- és más termékeket a jelenlegi készleteikből, emellett várják az újabb alapanyag-szállítmányt, amely elviekben ma érkezik. Ennek megfelelően hústermékekből az üzleteiket folyamatosan el tudják látni – persze attól is sok függ, hogy a vásárlók mennyire rohanják meg őket, és a pillanatnyi készlet milyen gyorsan fogy el. Mindenesetre állandó jelleggel pótolják a kifogyott termékeket. Az üzleteikben csak a liszt, a prézli és hasonló áruk vonatkozásában volt némi fennakadás, ezeket nem ők állítják elő, így a beszállítóktól függnek, viszont tegnapra ez a gond is megoldódott. Berszány Tibor szerint nagyon sok függ attól, hogy a külföldről érkező alapanyag- vagy élelmiszer-szállítmányok körül milyen szabályok lépnek életbe országosan, de úgy gondolja, arra a döntéshozók fokozottan odafigyelnek majd, hogy ezek a csatornák nyitva maradjanak.

Benedek Teréz, a gyergyószentmiklósi székhelyű, de Háromszéken is több hentesüzletet működtető vállalkozás alapító-tulajdonosa lapunk megkeresésére elmondta: a Gyergyószentmiklós melletti üzemükben folyamatos a termelés, rendelkeznek kellő alapanyaggal, és minden – így a háromszéki – üzletei­ket is rendszeresen ellátják hússal és hentestermékekkel.

Benedek Ervin, a Bani Market kisboltok tulajdonosa szerint jelenleg nem tapasztalnak különösebb gondot az üzleteik ellátásában, és arra is vigyáznak, hogy lehetőleg mindenkit ki tudjanak szolgálni, ezért próbálnak hatni a vásárlóikra, hogy egyszerre nagyobb mennyiséget ne vigyenek el egy adott termékből. A lakosság halmozási tendenciáját a lisztnél észlelték egyelőre, a napokban pótolják a készletet. Meglátása szerint a kuncsaftjaiknak meg kellene gondolniuk, hogy inkább szélesebb skálán vásároljanak, ne csak adott tartós élelmiszereket halmozzanak fel, illetve lehetőleg úgy, hogy másnak is jusson. Benedek Ervin szerint ugyanakkor az érezhető jelenleg, hogy kevés a romániai termelő, és hogy a nagy bevásárlóközpontok uralják a piacot.

Balogh Erika, a Bem Balogh üzletek tulajdonosa lapunk megkeresésére elmondta, ők is folyamatosan képesek ellátni a boltjaikat, a liszt kapcsán volt kis fennakadás, de azt már rendezték. Amit tapasztaltak viszont, hogy például a zöldségek és gyümölcsök, illetve egyes más termékek ára elkezdett emelkedni, de egyelőre ezek sem vészesen. Balogh Erika szerint ők is mindent megtesznek azért, hogy a zökkenőmentes ellátást biztosítani tudják.

Ioan Aursoaie, az Amigo-Intercost lerakat vezetője elmondta: a maguk részéről azt tapasztalták, hogy a vendéglátóipari egységek részéről nagyon visszaesett a kereslet, a viszonteladók pedig főképp az olajat és a palackozott vizet viszik nagy mennyiségben. Az Amigo neve alatt futó üzletek ellátását gond nélkül meg tudják oldani, annyit változtattak, hogy a távolabbi beszállítóktól most nem rendeltek, így akarva elkerülni a fertőzés átterjedését az érintettebb térségekből. A lerakatvezető továbbá elmondta: üzleteikben a tej és tejtermék terén nem tapasztaltak fennakadást. Más lerakatok vezetői is a napokban a közösségi oldalakon arról számoltak be, hogy megfelelő mennyiségű készletet halmoztak fel, illetve folyamatosan töltik fel az igények függvényében.

Diószegi László, a Diószegi Pékség tulajdonosa, vezetője azt mondta: ők felkészültek, megfelelő mennyiségű alapanyagot, készletet halmoztak fel, így az elkövetkező időszakban nem áll fenn a veszélye, hogy a pékség leállna, nem tudnák biztosítani a kenyeret vagy más termékeiket. A vállalkozó szerint, mint korábban, most is megoldják, hogy a továbbiakban se legyen gond a termeléssel. A maguk részéről azt tapasztalták, hogy mintegy 5–10 százalékkal nőtt a kenyérfelvásárlás. Egyben szeretnének mindenkit megnyugtatni, hogy az álhírekkel ellentétben szó sincs arról, hogy az üzem leállna és nem látnák el a piacot. Diószegi László ugyanakkor megértést és felelős viselkedést kért a vásárlóktól: igyekezzenek betartani a távolságot, és lehetőleg a boltokban is türelmesen és figyelmesen járjanak el, „ne másszanak a pultra”.

Nagy Blanka, a Babi Pékség ügyvezetője megkeresésünkre arról számolt be, a beszállítóiktól azt a választ kapták, hogy a hét folyamán megérkeznek a kért alapanyagok, de jelenleg sem tevődik fel az, hogy ne tudnák biztosítani a termékeiket a vásárlóknak. Az ügyvezető úgy véli: noha semmi sem zárható ki, de nem valószínű, hogy az élelmiszer-ellátás terén komoly gondok akadnának. A kenyéreladás terén egyébként ők is mintegy tízszázalékos növekedést tapasztaltak.

Rétyi Csaba, az árkosi Spicom Pékség vezetője szerint az egységük elegendő készlettel rendelkezik, a pékség folyamatosan működik, minden olyan üzletet el tudnak látni, amellyel kapcsolatban vannak. Elmondása szerint jól állnak, és kevés a valószínűsége, hogy az elkövetkezőkben gondok akadnának a termelés kapcsán.

Az élelmiszerüzletek képviselői egyébként úgy nyilatkoztak: a pékségek részéről nem kaptak olyan jelzést, hogy gond lehet a kenyérrel való ellátással.