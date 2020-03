Kényszerszabadság és munkanélküliség között

A világot sújtó járvány terjedése várhatóan több vállalkozás tevékenységét befolyásolja majd kedvezőtlenül, emiatt sokan kényszerülnek áttervezni működésüket, bizonyos ágazatokban azonban érezhetően megnőtt az alkalmazási hajlandóság – derült ki Kelemen Tibor beszámolójából. Megjegyezte, a munkaadó kényszerszabadságra (șomaj tehnic) küldheti munkatársait, ennek feltételeit általában az egyéni vagy kollektív munkaszerződésben rögzítik, s ezen időszak alatt az alkalmazott a munkaadó rendelkezésére áll. Lapunk érdeklődésére az igazgató kifejtette, amennyiben a foglalkoztató rendeli el a tevékenység felfüggesztését, normális körülmények között a dolgozók jogosultak a bérükre. Példaként említette: közintézmények esetében ez a bér 75 százalékát jelenti.

Háromszéken egyelőre a turizmus, szolgáltatások, vendéglátás mellett a szállítás is érintett, viszont a kereskedelemben továbbra is keresik a munkaerőt, főként pénztárosokat, eladókat, takarítókat, szakképzetlen munkásokat, őrző-védőket alkalmaznak a megnövekedett vásárlói igények kielégítésére. Vannak más esetek is, példaként hangzott el annak a fafeldolgozó kisvállalkozásnak az esete, amely hajlandó dolgozni, gépei, emberei is megvannak hozzá, ám nem halmozott fel tartalékot, így nyersanyag – lakk, festék, ragasztó, deszka – hiányában nem tudja termékeit előállítani.

A munkaerő-foglalkoztatási ügynökség igazgatója elmondta: jelenleg félezer, segélyben is részesülő munkanélkülit tartanak nyilván a megyében, de számítanak arra, hogy a következő időszakban lesznek majd elbocsátások. Rendelkeznek a szükséges anyagiakkal ahhoz, hogy kifizessék az állástalanok juttatásait és az új munkahelyet létrehozóknak is biztosítsák a bértámogatást. Az igazgató úgy véli, ebben az új helyzetben élni kell a munkanélküliségi státusz adta lehetőséggel, az érintetteket nem utasítják el, nem került lakat az intézményre, mindenkit segítenek a jogérvényesítésben – mondta. Lapunk kérdésre kifejtette: a munkanélküli-segély értéke átlagban havi 500–550 lej között alakul.

A járványügyi intézkedéseknek megfelelően az ügynökség is felfüggesztette öt, folyamatban lévő felnőttoktatási programját. Óvintézkedéseket foganatosítottak területi kirendeltségeiknél, a bejáratnál kifüggesztették az intézmény elérhetőségeit, javasolják az érintetteknek, hogy telefonon, e-maiben keressék meg őket problémáikkal, s ezt tanácsolják a munkaadóknak is. A munkanélküliek esetében a havi láttamozás is módosult, de nem maradt el, a munkahelykeresést igazoló dokumentumokat egy kis dobozban gyűjtik össze, a következő napon pedig összesítik, feldolgozzák az adatokat – hangzott el. Tömeges elbocsátás esetén – ez kisvállalkozók esetében tíz, középvállalkozásoknál 30, nagyobb társaságoknál pedig 100 embert vagy annál többet jelent – továbbra is kötelező értesíteni a munkaügyi hivatalt. Mivel az ügyintézést egyszerűsítették, az érintett dolgozóknak nem kell már személyesen megjelenniük a munkaügyi hivataloknál, jogaik érvényesítéséhez elegendő, ha adataikat, a szükséges iratokat elektronikus formátumban továbbítják a cégek – vázolta Kelemen Tibor. Az állástalanoknak továbbra is aktív, munkahelykereső személyeknek kell maradniuk, de megjegyezte: az új helyzetben nem alkalmaznak drasztikus intézkedéseket velük szemben. Egyelőre nem tudják, mekkora lesz a munkanélküliség a követező időszakban térségünkben, azon vállalkozások, ahol a kényszerszabadság elrendelését fontolgatják, legtöbb száz dolgozót foglalkoztatnak – hangzott el.

Háromszéken februárban 3,11 százalék volt a munkanélküliségi mutató értéke, a nyilvántartott 2656 állástalan közül 2100-an nem kapnak támogatást. Az előző hónapban háromszázzal bővült a számuk, ugyanakkor 354-en kikerültek a rendszerből.