A megyei önkormányzat közlése szerint a sürgősségi intézkedéseket a koronavírus-járvány megfékezése és a hatékony betegellátás miatt hozták a sepsiszentgyörgyi, baróti és kézdivásárhelyi kórházakban. A baróti kórház járóbeteg-rendelőiben munkanapokon 8 és 15 óra között fogadják a pácienseket, a kézdivásárhelyi kórház poliklinikáján kizárólag azok a betegek jelentkezhetnek, akik krónikus betegségükre szakorvos által felírt, ártámogatott receptet igényelnek (pl. cukorbetegség, krónikus légzési elégtelenség stb.). A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház járóbeteg-rendelőjében csökkentetett órarenddel, azaz munkanapokon 8–16 óráig zajlanak a rendelések, a sürgősségi ellátást továbbra is biztosítják. Lapunk tapasztalata szerint itt nem zavartalan a páciensek bejutása az intézménybe, mivel kötelesek kitölteni egy, a járványtani szűrés első lépésének megfelelő kérdőívet, és ezt nem mindenki fogadja szó nélkül, a türelmetlenebbek nem értik meg, hogy korlátozott a belépés az intézménybe, emiatt az őrző-védő szolgálat munkatársainak kell közbelépniük az ilyen esetekben.

„Az első mindannyiunk biztonsága. Arra kérünk mindenkit, hogy legyenek türelemmel, tartsák tiszteletben a jelenlegi országos járványhelyzet kapcsán hozott intézkedéseket, előírásokat, mert ezek mindannyiunk érdekeit és egészségét szolgálják. Legyünk tekintettel egymásra. Vigyázzunk egymásra” – fogalmaz Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A megyevezető kiemelte, megtesznek mindent annak érdekében, hogy hatékonyan működjenek az egészségügyi központok, szükség esetén a megyei kórház mellett gyors pénzügyi segélyt tud nyújtani a megyei önkormányzat a kézdivásárhelyi és baróti kórháznak is. Kérik a lakosságot, ha olyan személyről értesülnek, aki a betegség tüneteit mutatja, vagy a veszélyeztetett vörös zónából tért haza, mindenképp jelezzék azt a polgármesteri hivatalnál, a rendőrségen vagy a 112-es segélyhívó számon. Tegyék ezt meg akkor is, ha kapcsolatba léptek feltételezett vagy utólag bizonyított fertőzött személlyel. Aki érintett, a saját lakását ne hagyja el, s tegyen eleget az illetékes hatóság előírásai­nak – fogalmaznak a közleményben. Arról tájékoztatnak, hogy az intézkedésekről hiteles és naprakész információk találhatóak a korona.rmdsz.ro oldalon vagy a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság honlapján (dspcovasna.ro), valamint érdeklődni lehet az intézmény munkatársainál a következő telefonszámokon: 0757 354 074, 0749 038 675, 0751 297 992, 0751 041 426.

Könnygáz a sepsiszentgyörgyi járóbeteg-rendelőnél

Könnygázt vetett be a sepsiszentgyörgyi járóbeteg-rendelőnél az őrző-védő szolgálat egyik munkatársa, miután hétfő reggel a páciensek egy része erőszakkal is be akart hatolni az épületbe. Az ügyben megkerestük András-Nagy Róbert kórházmenedzsert. Igaz, hogy az őrző-védő szolgálat munkatársa nagy nyomásnak volt kitéve hétfő reggel, amikor a járóbeteg-rendelő bejáratánál a páciensek erőszakosan is be szerettek volna menni az épületbe, mert nem értették, miért kell várakozniuk és kérdőíveket kitölteniük, hiszen korábban ilyesmivel nem szembesültek, de az illető reagálása, a könnygáz bevetése túlzásnak vélhető – szögezte le lapunk érdeklődésére a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere. András-Nagy Róbert elmondta, az említett erőszakos cselekedetek hallatán azonnal a helyszínre sietett, és a tapasztaltak alapján mérlegelte: a szóban forgó őrző-védőnek továbbá nem ajánlatos ott teljesítenie szolgálatát, de azt is belátja, ötven-hatvan fő erőszakos benyomulása az épületbe nehéz helyzetbe hozta az illetőt. A menedzser türelemre szólítja fel a lakosságot, arra kér mindenkit, csak halaszthatatlan ügyekben keressék fel a járóbeteg-rendelőket, és működjenek együtt a hatóságokkal, a rendfenntartó szervek munkatársaival, hogy minél zökkenőmentesebben lehessen igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat.