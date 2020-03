Otthoni forradalmárok

„Jobb, ha nem is a vírussal törődünk, hanem magunkkal. Azzal, hogy ne adjuk tovább. A terjedését kell megállítani. Ennyit tehetünk most gyorsan. Az eddigi adatokból az látszik, hogy a karantén nem rossz megoldás ugyan, de a legjobb, ha az emberek nem mozognak” – javasolja egy interjúban Jordán Ferenc magyarországi biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Stumpf András által készített beszélgetést a Válasz Online (valaszonline.hu) közölte, megbízható, minőségi és tartalmas olvasmány, abban kizárólag a tudományos kutató szempontjai érzékelhetőek.

E tétova vírusidőben az egyenes és hiteles beszédre, eligazításra van leginkább szükségünk. Hiszen nem vártuk, mégis megérkezett az alattomos ellenfél, s a kutató magyarázatát olvasva, csupán idő kérdése volt, hogy mikor kezdi világ körüli útját. Változtatnunk kellene, sok mindenen, világszinten, mert „az emberiség az elmúlt évtizedekben mást sem tett, mint megágyazott az új vírusoknak és más kórokozóknak”.

Hasonlóan orvosokhoz, más avatottakhoz, Jordán Ferenc is egyet javasol, de határozottan: maradjunk otthon! A biológus úgy véli, két hónap, amíg Magyarországon „lecseng” a járvány, „ez alapján tehát itt nekünk, magyaroknak a Háború és békét nem érdemes most levennünk a polcról, de talán érdemes egy-két Rejtőt betárazni”. Mifelénk egyelőre annyi sejlik, hogy a Nyugat-Európa koronavírusos térségeiből hazaözönlő honfitársaink nagyobb kockázatot jelentenek, mint a magyarországi egyetemeken törvényesen tanuló iráni egyetemisták, akiket fertőzötteknek találtak.

Járvány alatt tényleg engedelmeskedni kell – nyomatékosít a biológus, és nincs észérv, mellyel ellent lehetne mondani neki. Persze, emellett még egységes szabályozás is kellene, világszinten, de ez egyelőre távoli. Addig itt is megtehető viszont a legfontosabb: aki csak tud, maradjon otthon! Önmaga, családja, szűkebb vagy tágabb közössége érdekében! Hiszen még mindig jobb mostanság két Rejtőt kiolvasni, s ebben a helyzetben egymásra egy kicsit jobban, emberibben figyelni, mint később a felelőtlenség keserves következményeit viselni.

Hogy mindez meddig tart? Nem a szenvtelen és közönyös víruson, hanem rajtunk is múlik. Az amerikai elnök hétfőn úgy vélekedett: „ha jól végezzük a munkánkat, akkor a szakemberek szerint júliusig, augusztusig megfékezhető a járvány”, majd a gazdasági visszaesés mértékét firtató újságírói kérdésre Trump azt válaszolta: „nem a recesszióról gondolkodunk most, hanem a vírusról”. Hogy eközben átalakul, megváltozik a mi itteni életünk is? Hogy kevesebb lesz a jövedelem, számosan maradnak munka nélkül? Igen, ez ebben a pillanatban a következő, szintén nagyon súlyos gond.

De ennél fontosabb, hogy egészségesen túllépjünk a mostani csapáson. És törődjünk magunkkal, tegyük meg azt, ami rajtunk múlik! S míg március idusán, 172 esztendővel ezelőtt forradalmi cselekedetnek számított kardot rántani, ma az otthoni élet minősül annak. És még mindig könnyebb nekünk, mint ükapáinknak a negyvennyolcas csatatereken.