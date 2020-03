Bezárnak a kovásznai szállodák

Megkerestük néhány szálloda képviselőjét, de senki nem akart nyilatkozni, csak Gyerő József polgármester vállalta, hogy ismerteti a helyzetet. Bezár a munkaügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó Dacia Szálloda. A tárca nem bocsát ki további kedvezményes kezelési jegyeket. Akik pillanatnyilag ilyen jegyekkel tartózkodnak Kovásznán, azoknak meg kell szakítaniuk kezelésüket. Haza kell utazniuk, a szálloda szervezi meg hazatérésüket. A kifizetett önrészüket visszakapják az érintettek – mondta Gyerő.

Csökkentett kapacitással ugyan, de tovább működik a Montana Szálloda, ugyanígy a négycsillagos Clermont és Őzike Szálloda, ezekben az egységekben is felügyelik, hogy egyszerre ötven személynél több ne tartózkodjon egy helyen. Bezár a tündérvölgyi TTS és Montecervo Szálloda is. A városközpontban lévő Turist Szálloda is zárva – ez már tavaly is így volt.

Kovásznán egyelőre nincs szó szálláshelyek hatósági lefoglalásáról, a belügyminisztériumtól várják a szükségállapottal kapcsolatos további intézkedéseket – mondta Gyerő. Az eddigi rendelkezések szerint Kovásznán a Lőrincz Zsigmond Sípálya melletti menedékházat jelölték meg karanténközpontnak. Itt biztosítható a karanténkötelezettek szállásolása, megoldott a fűtés, a mosdók használata is. Ismeretünk szerint eddig Kovásznán három, Papolcon egy személy esetében bizonyosodott be a COVID-19 vírussal való fertőzöttség, őket kolozsvári kórházba szállították. Orbaiszéken közel száz személy van otthoni elkülönítésben.