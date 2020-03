Szükségállapot ide, járványmegelőzés oda, Constantin Todor prefektus ráért megszámolni a zászlókat az elmúlt hétvégén, és legott meg is bírságolta Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert azért, mert kevesebb román lobogót látott kitűzve március 15-én, mint magyart.

Todor – aki már Ludovic Orban kormányának megbízottja megyénkben – személyes hangú levelet tett közzé az intézmény honlapján, amelyben „mélységes csalódottságát” fejezi ki, hogy „egy helyi vezető” még ezekben a pillanatokban (amikor „a világ minden állami hatósága” „az emberi lény láthatatlan és előreláthatatlan ellenségével”, a „gyilkos” koronavírussal küzd) sem értette meg, hogy „az ország törvényeinek betartása” biztosítja a békés együttélés lehetőségét a megye minden lakosa számára.

A prefektus szerint Sepsiszentgyörgy polgármestere ebben a nehéz időszakban is (amikor a közösségi rendezvényeket is lefújták) „azt választotta, hogy újból megszegje a törvényt, ahogy az előző évek mindegyikében tette (amiért meg is büntették)”, és a magyar nemzeti ünnep alkalmával nem egyenlő számban díszítette fel a megyeszékhelyt Románia és Magyarország zászlóival, ahogy ezt a törvény előírja. Todor szerint az esemény jelentőségéből semmit nem vont volna le a törvény betartása, de „valószínűleg más érdekek vannak”, „bizonyára” nem a megye és Sepsiszentgyörgy lakóinak érdekei – írja, kifejezve tiszteletét az emberek iránt, és megköszönve, hogy megértették és követték a hatóságoknak a koronoavírus-járvány megfékezésére vonatkozó utasításait. Végül a prefektus tudatja, hogy „az Alkotmány és az ország törvényeinek szavatolójaként”, „a törvényes előírások szerint” szabálysértési bírságot rótt ki a polgármesterre „az elkövetett tettért”. A bírság összegét nem említi.

Kovászna megye prefektusa még nem jött rá, hogy nem a magyarokkal és a magyar szimbólumokkal kell harcolnia – közölte érdeklődésünkre Antal Árpád polgármester, aki sajnálatosnak tartja, hogy a kormánymegbízott közleménye összemosta március 15-ét a koronavírus-járvánnyal. Mi végeztük a munkánkat, és úgy gondolom, hogy felelősségteljesen jártunk el, hiszen minden rendezvényt lefújtunk, de március 15-e a mi nemzeti ünnepünk, és a legkevesebb, amit tehettünk, az volt, hogy ez alkalommal feldíszítsük a várost – szögezte le. A bírságot – amelynek összege tízezer lej – természetesen meg fogja fellebbezni, ahogy az eddigiekkel is tette, mondta még, és hozzátette: megyünk előre, most a legfőbb feladatunk a koronavírus terjedésének megakadályozása.