Ha hinni lehet a felméréseknek, akkor a nyolc és tizennyolc év közötti fiúk nagyjából napi hat és fél órát töltenek el szórakoztató médiával. Átlagban három órát tévéznek, nagyjából két órát zenét hallgatnak rádión, videómegosztókon, streamen vagy MP3-lejátszóról, és még egy órát számítógépeznek! Utóbbi idő a napjainkban általánossá vált digitális távmunkával megháromszorozódott. A fiúkat amúgy is vonzza az elektronikus média, főleg az interaktív számítógépes játékok – sokkal inkább, mint a lányokat.

Ha hitelesnek fogadjuk el ezeket a számokat, azt jelenti, hogy a fiúk egy átlagos héten több mint ötven órát töltenek el tévézéssel, számítógépezéssel, zenehallgatással.

Még döbbenetesebb eredményeket kapunk, ha a médiaeszközökkel töltött időt a fiúk többi tevékenységével hasonlítjuk össze. Egy fiú átlagosan negyvenöt percet tölt naponta olvasással, valamivel több, mint két órát a szüleivel, jó esetben másfél órát valamilyen fizikai tevékenységgel és fél órát háztartási feladatokkal.

Ha a szülőknek mindeddig nem volt lehetőségük bepillantani a gyermekeik online világába, a napokban elkezdődött digitális távmunka jó lehetőség, hogy közös megegyezés alapján láthassuk: mit is csinálnak a számítógépen, az okostelefonon, mit játszanak, milyen közösségi oldalakat látogatnak. Most mindenképpen érdemes leülni, beszélgetni, hogy igazán mitől válnak okossá az okoseszközeink. Most valós helyzetben ki lehet próbálni, hogy mennyi jó alkalmazás van az online kapcsolattartásra, a tanulásra, közösségi tudásépítésre és az információk megosztásra. És arról is, hogy fontos a gyermekek felelőssége és kezdeményezőképessége. Beszélgethetünk velük a világháló illemszabályairól, de az internetbiztonságról is.

A szülők számára talán az elkövetkező időszak arról fog szólni, hogy megértessék: attól függetlenül, hogy az óvoda és iskola bizonytalan ideig zárva tart, nincs teljes egészében szün­idő. A napi ritmuson ugyan lehet alakítani, de fontos, hogy amennyire csak lehetséges, próbálják a tanárokkal és a szorgalmasabb osztálytársakkal tartani a lépést, nehogy lemaradjanak a tananyaggal.

A digitális távoktatás amúgy is izgalmas projekt: a tanulás új tereivel és formáival is megismerkedhet a diákság, ráadásul kipróbálhatják, milyen érzés otthon dolgozni. Ez csábító is tud lenni, ugyanakkor nagy tudatosságot igényel, be kell osztani az időt, fegyelmezettnek kell maradni.

Amit még a gyermekeinknek meg kell érteniük, hogy az online térben számos felugró üzenet, csevegőablak, játékértesítés, a filmezés lehetősége és a lájkolások elterelhetik a figyelmüket az összeszedett munkától. Ezért kell edzeni a koncentrálóképességet: aktívan követni az online tan­órákat, elvégezni az internetes feladatokat.

Jó hallani olyan esetekről, amikor maguk a diákok segítnek tanáraiknak a digitális oktatásban: tanulócsoportokat hoznak létre a közösségi oldalon, videókonferenciákat indítanak a leckékről, prezentációkat állítanak össze a tananyagból, gyakorlásra online felmérőket készítenek – egy-egy jó jegyért vagy csak egyszerűen közösségi szolgálatként, önkéntes munkában.

Gyermekeink legyenek jók és egészségesek – ez ma minden szülő kívánsága. És ha lezárul ez a nehezebb fejezete az életünknek, hagyjuk az amúgy nagyon hasznos digitális eszközeinket és térjünk, forduljunk vissza egymáshoz.

Kertész Tibor,

a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkatársa