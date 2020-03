Elismerés sepsiszentgyörgyi népi iparművésznek

Vargyasi Melinda viselet kategóriában pályázott, háromnegyedes ujjú kabátja nyargalásos technikával, a kalotaszegi mérai bujka mintájára készült, hozzá illő laptophátizsákkal. Fiatalos, irodai viselet, olyan, ami a hétköznapi életben is hasznosítható – vázolta lapunk megkeresésére. Megjegyezte azt is, az előző békéscsabai szemléktől eltérően, ezúttal nagyon sok viseleti darab készült a különféle szakágakban, ami azt jelzi, többen felismerték, hogy nem elég csak a lakástextíliákon továbbvinni a népi mintakincset. A békéscsabai találkozóra készült pályamunkája nem csak a zsűri tetszését nyerte el, lefoglalták már, s elismerte, jóleső, hogy a kiállításokra készült darabok általában újabb megrendeléseket, felkéréseket hoznak számára.

2016 és 2019 között Vargyasi Melinda több mint harminc alkotását adta be minősítésre a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottsághoz, melyekből nyolcat mesterremeknek, 22-t pedig míves terméknek fogadott el a testület. A népi iparművész minősítést az előző év végén nyerte el.

A hagyományos hímzésvilág iránti érdeklődést jelzi, hogy a válaszúti kézművestáborban hímző-ruhavarró csoport alakult, az idei találkozón ennek vezetésére Vargyasi Melindát hívták meg. Szakértelmét, a népi hímzések, textíliák iránti érdeklődését, elköteleződését a határokon túl is kamatoztatni tudja, a szentendrei skanzen felkérésére egy templom textíliáit kellene kihímezni, ehhez a munkához verbuválja a társakat – mondta. Megkeresték ugyanakkor a budapesti Nemzeti Színháztól is, ahová szintén textíliákat kellene készíteni erdélyi hímzők közreműködésével. Mindennapi teendői, megrendelései mellett készül az ötévente szervezett Országos Népművészeti Kiállításra is, amelynek erdélyi előválogatását április végén Marosvásárhelyen tartják. Az ott kiállított munkákból válogatják majd ki azokat, amelyeket Budapesten az utóbbi évek mesterremekeivel együtt mutatnak be.