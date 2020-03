A koronavírus terjedése óriási hatással van a labdarúgó- és más sporteseményekre hazai és nemzetközi szinten egyaránt, a legtöbb helyen az edzéseket is felfüggesztették. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2021 nyarára halasztotta az Európa-bajnokságot, így – ha a körülmények javulnak – a nemzeti és nemzetközi sorozatokat akár júniusban befejezhetik.

Ha az egészségügyi helyzet megengedi, az UEFA azt szeretné, hogy legkésőbb június 30-ig befejeződnének a nemzeti és nemzetközi sorozatok, de amennyiben a negatív forgatókönyv érvényesül, a klubok komoly anyagi válsággal nézhetnek szembe. Jelenleg egyre több labdarúgóról derül ki, hogy koronavírussal fertőzött, így bizonyos csapatok kénytelenek karanténba vonulni, vagy jobb esetben házi elkülönítésbe kerülnek. A következő hetekben bíznak a járvány visszaszorításában, viszont a szakértők úgy vélekednek, májusban-júniusban csúcsosodhat a helyzet, így – bár az UEFA egyáltalán nem szeretné – továbbra is van rá esély, hogy a bajnokságokat nem tudják befejezni. Emiatt a közvetítési díjakból származó bevételek nagymértékben csökkennek, akárcsak a reklámból származó jövedelmek, és mivel nem rendezhetnek mérkőzéseket, kiesnek a jegyeladások is.

Az UEFA Európa-bajnoksággal kapcsolatos döntése után a Román Labdarúgó-szövetség több, a román élvonal lehetséges újraindításával kapcsolatos forgatókönyvet körvonalazott, a legderűlátóbb esetben a pontvadászat május 16-án, a legpesszimistább szerint június 13-án folytatódhat. A felsőházi rájátszásban nyolc, az alsóházban tizenkét forduló van hátra, a másod- és harmad­osztályban tizennégy fordulót kellene lejátszaniuk a csapatoknak, emellett a Román Kupa-elődöntők – ahol a Sepsi OSK is érdekelt – és a döntő, valamint az osztályozók is hátravannak.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség minden valószínűség szerint azért szeretné, ha a lehető legtöbb országban befejeznék a nemzeti sorozatokat, mert így a klubok kisebb mértékű anyagi veszteséget szenvednének, mellesleg az UEFA bevétele is jóval kisebb lenne, ha a nemzetközi sorozatokban (Bajnokok Ligája és Európa-liga) ebben az idényben nem rendeznének több mérkőzést.

Romániában egy idényben a tévétársaságok 28 millió eurót osztanak szét, ezt az összeget két részletben kapják meg a csapatok a rájátszás kezdete előtt. Az első részlet (14 millió euró) 30 százalékát egyenlő arányban, 70 százalékát pedig az előző idényben elért helyezés alapján osztják szét az együttesek között. A második részlet (14 millió euró) fele a felsőházi, a másik része pedig az alsóházi rájátszásba jutó csapatok között oszlik, az alapszakaszban elért helyezéseik alapján. A Gazeta Sporturilor szerint a bajnok 3,3 millió eurót, egy élvonalbeli újonc pedig 1,25 millió eurót kaphat. Amennyiben a pesszimista forgatókönyv érvényesül, és a pontvadászatokat képtelenek lesznek folytatni, a következő szezonra 7,5 millió euróval csökkenhet a szétosztandó közvetítési díj, ami a kisebb kluboknak komoly érvágás lenne.

A Sepsi OSK esetében a költségvetés 49 százalékát teszi ki a közvetítési díj, a nagyobb klubok – mint a Kolozsvári CFR, a FCSB és a Craiova – függnek ettől a legkevésbé, ugyanis a kincses városbeli bajnok bevételeinek mindössze 30 százaléka érkezik a hazai bajnokság tévés jogaiból – ez a csapatnak a Bajnokok Ligája-selejtezőkön és az Európa-ligában mutatott teljesítményének köszönhető. A leginkább az újonc Clinceni működését érinti a közvetítési díjak esetleges csökkenése, hiszen a klub költségvetésének 85 százalékát adják a tévés jogok. Ez az összeg a Medgyesi Gázmetán esetében 83, az FC Botoșani és a Jászvásári Poli esetében 68, illetve 65 százalék.

„Minden csapatnak lesz vesztenivalója, még a nagyobb költségvetéssel rendelkező Kolozsvári CFR és a FCSB is nehéz helyzetbe kerülhet. Minden beérkező pénz jól jön, mindegyik gárda azért küzd, hogy a rangsorban a lehető legjobb helyezést érje el, aminek köszönhetően nagyobb szeletet kaphat a közvetítési díjakból, ami sokat jelent. Ha ez az összeg csökkenni fog a bajnokság kényszerű lefújása miatt, ezt mindenki megérzi. Egyelőre nem tudjuk, hogy ebben az esetben honnan sikerül ezt a pénzügyi kiesést pótolni” – nyilatkozta Cornel Șfaițer, a Sepsi OSK menedzsere a Gazeta Sporturilor sportlapnak.

A héten a legutolsók között Magyarországon és Oroszországban is felfüggesztették a pontvadászatokat, Törökországban azonban még javában zajlanak a bajnokságok. A szakemberek úgy vélekednek, a koronavírus-járvány elleni harc vége messze van még, a brit The Independent szerint kizárt, hogy tavasszal folytatódjanak a bajnokságok, még a nyári újrakezdést is reménytelennek tartják, a legrosszabb forgatókönyv szerint a labdarúgó-bajnokságok csak szeptemberben indulhatnának újra.

Az angol élvonal, a Premier League 825 millió euró veszteséget könyvelhet el, amennyiben bebizonyosodik, hogy végleg abbamarad az idény, míg a spanyol első osztály, a LaLiga csapatai 678 millió euróval kevesebbet kaphatnak. Pesszimista előrevetítések szerint a profi labdarúgás – a többi üzletorientált sportághoz hasonlóan – a gazdasági összeomlás szélére sodródhat.