A szabály azokra is vonatkozik, akik a határátlépésnél nem mutatják a koronavírus tüneteit! Ha találkozott a családtagjaival, akkor nekik is házi elkülönítésben kell maradniuk 14 napig. Kérjük, a határnál ne titkolja el, hogy honnan érkezik! Szeretteinek, családtagjainak, ismerőseinek egészségét is veszélyezteti, ha titkolózik vagy hamis információkat ad a hatóságoknak.

Honnan tudjam, hogy milyen zónából érkeztem?

A WHO folyamatosan frissülő interaktív térképén követhető, mely országok vannak vörös vagy sárga zónában: https://tinyurl.com/u63okrg.

Vörös jelzésű országok jelenleg (kötelező karantén): Kína – Hubei tartomány; Olaszország; Dél-Korea – Daengu város és Cheongdo megye; Irán.

Sárga jelzésű országok jelenleg (otthoni elkülönítés 14 napig): Kína – az ország többi része, Dél-Korea – az ország többi része, Spanyolország, Franciaország, Németország, Svájc, Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Norvégia, Hollandia, Belgium, Svédország, Ausztria, Dánia, Japán, Malajzia.

Mire figyeljek a 14 napos házi elkülönítés esetén?

• Rendszeresen ellenőrizzük a lázunkat

• Gyakori köhögés, tüsszentés vagy hőemelkedés esetén hívjuk fel telefonon a családorvost. Csak indokolt esetben keressük fel személyesen a családorvosi rendelőt!

• Fontos, hogy ne érintkezzünk a házi elkülönítésben lévő személlyel! Kerüljük a puszilkodást, a kézfogást, és tartsuk be a legalább 4,5 méteres távolságot.

Kérjük, cselekedjenek felelősen. Vigyázzunk egymásra!

• Ebben az időszakban a megszokottnál is gyakrabban mossunk kezet, használjunk szappant és kézfertőtlenítőt.

• Maszkot csak a betegeknek vagy az ápolóknak kell viselniük. Szellőztessük gyakran a lakást.

• Csak indokolt esetben hagyjuk el otthonunkat, idősek egyáltalán ne járjanak ki!

Kérdések esetén hívja a COVID-19 információs központ zöld számát: 0800 800 358.

A külföldről Kovászna megyébe érkező állampolgárok önkéntesen bejelentkezhetnek az alábbi elérhetőségeken: a www.isujcv.ro honlapon vagy a 0755 740 427-es telefonon; a www.dspcovasna.ro honlapon vagy a 0757 354 074-es, a 0749 038 675-ös, a 0751 297 992-es vagy a 0751 041 426-os telefonszámon.

Színház

JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház vezetősége felhívja a közönség figyelmét, hogy a március folyamán elmaradt előadásokra vásárolt jegyeiket hétköznapokon 11–13 óráig tudják visszaváltani a központi jegyirodában. Az online kiváltott jegyek árát a Biletmaster jegyértékesítő rendszer automatikusan visszautalja a vásárlók bankszámlájára.

Hitvilág

ELMARAD a ma esti búcsús szentmise a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián.

ESTI ÁHÍTATOK. A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán mától esténként 20 órától élő közvetítést tartanak.

IMA OLASZORSZÁGÉRT. Az olasz egyház rózsafüzér imára hív minden családot és keresztény felekezetet Szent József ünnepén, ma 21 órától (román idő szerint 22 órától). Imában kérjük a Szent Család védelmezőjének közbenjárását a jelenlegi kritikus helyzet mielőbbi megszűnéséért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, családjainkért és az egész világért. Kérik, hogy a közös ima idején gyújtsunk meg otthonainkban egy gyertyát és tegyünk ki ablakainkba egy fehér kendőt. Az olasz TV2000 élő adásban közvetíti az imádságot.

24 ÓRA AZ ÚRÉRT. Misericordia et misera kezdetű apostoli levelében a Szentatya, Ferenc pápa arra buzdít, hogy az irgalmasság rendkívüli Szent­évében tapasztalt gyümölcsök nyomán – a helyi lehetőségek figyelembevételével – folytassuk a 24 órát az Úrnak elnevezésű kezdeményezést. Ennek keretében szentségimádások, imaórák, bűnbánati liturgiák és hosszabb időtartamú gyónási alkalmak lesznek a négy romániai egyházmegye különböző templomaiban.

TELEFONOS LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT. A Magyar Unitárius Egyház lelkészei telefonos lelkigondozói szolgálatot indítottak el. Felekezeti hovatartozástól függetlenül naponta 9–21 óráig bárki hívhatja lelkigondozói beszélgetésért lelkészeiket az alábbi telefonszámokon: Andrási Benedek (Brassó, 0745 269 698), Bartha Alpár (Kökös, 0743 095 259), Biró Attila (Árkos, 0751 027 686), Kovács István (Sepsiszentgyörgy, 0745 146 262), Péterfi Ágnes (Sepsiszentgyörgy, 0756 777 899).

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Zúg március. 20.10 Húsz év Fókusz és Tortoma – önképzés Erdővidéken. 20.55 A nézeteltérések szorításában – Andorkó Rozália ny. tanárnő előadása. 21.25 Ez az otthonunk – előadja Varga-Ferencz Réka. 21.30 Szükségállapot – szigorú óvintézkedések. A televízió adásai az erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

A Népművészet Ifjú Mestere

A népművészeti alkotó- és előadóművészek április 1-jéig pályázhatnak a Népművészet Ifjú Mestere díjra. A Hagyományok Háza az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából várja a pályamunkákat. Az elismeréseket augusztus 20-a alkalmából adják át.

A Népművészet Ifjú Mestere díj nagy múltú kitüntetés, azt az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadóművészeti teljesítményükért 15–35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek kaphatják. 2020-ban öt díjat ad ki Magyarország kultúráért felelős minisztere, a díjazottak oklevélben és pénzjutalomban részesülnek.

A díjra szakmai önéletrajzzal, egy legalább tíz, legtöbb harmincoldalas dolgozattal, valamint előadóművészek esetében színpadi bemutatóval, tárgyalkotók esetében tárgyak, tárgyegyüttes bemutatásával lehet pályázni az egész Kárpát-medencéből és a magyar diaszpórából.

Az elismerés célja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységének, a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolásának, továbbéltetésének ösztönzése. Pályázni a Hagyományok Háza honlapján lehet több kategóriában (hagyomanyokhaza.hu).

TISZTELT HIRDETŐINK!

A koronavírus terjedése miatt reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 10–15 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óra közt a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 9–11 óráig a Kós Károly út 1–48-as számú házaiban szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJ­TÉS. A Tega Rt. folytatja a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközök, használt bútorok, szelektív hulladékok és textíliák ingyenes gyűjtését a házaktól. 5 kg leadott üvegért 0,50 liter sört adnak (síküveget nem fogadnak el). Ma Bodokon, pénteken Oltszemen és Zalánban gyűjtenek. Telefon: 0267 310 123.

SPECIÁLIS BÉRLETEK. A sepsiszentgyörgyi Multitrans Rt. székhelyén a speciális bérletek (háborús veteránoknak, forradalmároknak, volt politikai foglyoknak) negyedévi láttamozásának időpontja: március 23. és április 3. között hétköznapokon 11–14 óráig. Érdeklődni a 0267 351 156-os telefonon lehet.