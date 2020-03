Felfüggesztik a hitelek visszafizetését Magyarországon

Az év végéig felfüggesztik minden magánszemély és vállalkozás mai napig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét – jelentette be Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tegnap, a kormányülés szünetében a Facebook-oldalán.

A kormányfő a videóban a koronavírus-járvány miatt hozott gazdasági, munkahely­védelmi intézkedéseket ismertette. Ezek része az is, hogy június 30-ig meghosszabbítják a rövid lejáratú vállalkozási hiteleket. A csütörtöktől felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatóját (thm) a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékban maximálják. Emellett a már most súlyos gondokkal küzdő szektorokban, így a turizmusban, a vendéglátásban, a szórakoztatóiparban, a sport és a kulturális szolgáltatások területén, valamint a személyszállításban, vagyis a taxisok körében június 30-ig a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedik, a munkavállalók járulékát pedig jelentősen csökkentik, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken. Orbán Viktor hozzátette: a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) szerint adózó taxisok átalányadó-fizetési kötelezettségét szintén június 30-ig elengedik. Június 30-ig a turizmusfejlesztési hozzájárulást is elengedik – tájékoztatott a miniszterelnök. Döntöttek továbbá a munkavállalási szabályok rugalmasabbá tételéről, a cél az, hogy a munkaadók és a munkavállalók könnyebben meg tudjanak egyezni egymással – jelezte.

Orbán Viktor azt mondta, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt hét nap alatt megszervezték Magyarország „kollektív önvédelmét”, a közös védekezést a világjárvánnyal szemben, és eljött az ideje, hogy a járvány- és egészségügyi kérdések mellett gazdasági döntéseket is hozzanak. Hangsúlyozta, a koronavírus-világjárvány nemcsak az emberek egészségét veszélyezteti – „habár az a legfontosabb és az az első” –, a munkát, a munkahelyet is veszélybe sodorja. A kormányülésen született döntésektől azt várják, hogy azokkal meg tudják védeni a munkahelyeket, mert „megtanultuk az elmúlt tíz évben, hogy ha munka van, minden van” – mondta a miniszterelnök. Közölte: a most meghozott, első, legsürgetőbb döntéseket újabbak követik majd, szinte minden nap lehet számítani arra, hogy a gazdaság újraindítása érdekében újabb és újabb intézkedések születnek.