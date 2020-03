Tisztelt Előfizetők, kedves Olvasóink!

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott központi és helyi intézkedések a Háromszék megjelenését jelen állás szerint nem befolyásolják: továbbra is mindennap lesz újság. Az ezzel ellentétes híresztelések álhírek.

A munkatársak védelme érdekében – mind a szerkesztőség, mind a szolgáltató részlegek, mind a lapterjesztés vonatkozásában – meghoztuk a javasolt és megfelelő intézkedéseket, átszerveztük a működést „otthoni üzemmódba”, korlátoztuk az ügyfélfogadó irodák nyitvatartási idejét. A leginkább kitett személyzet – a lapkihordók és elárusítók – esetében is foganatosítottuk a szükséges óvintézkedéseket, ám mozgásukat – értelemszerűen – nem korlátozhatjuk, hiszen a nyomtatott lapot kézbesíteni kell az előfizetőknek, az újságárudák működése sem állhat le. Minden hónap utolsó harmada a lapkihordók révén és az elárusító helyeken a következő időszakra szóló előfizetések időszaka. Kérjük előfizetőinket, fogadják bizalommal lapkihordóinkat, keressék fel bizalommal az elárusító helyeket az általános óvintézkedéseket betartva. Humorosan azt szoktuk mondani: a napilap tulajdonsága, hogy mindennap megjelenik. Ez így lesz a jövőben is, hogy Önök friss és megbízható információkhoz, tartalmas olvasmányhoz jussanak ezekben a nehéz időkben is.

Háromszék