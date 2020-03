Kovács István, a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátók Szövetségének (SVESZ) elnöke, a Park komplexum tulajdonosa arról tájékoztatta lapunkat, hogy már az első órákban telefonon egyeztettek a sepsiszentgyörgyi vendéglátókkal, mindenki jelezte, hogy betartják az új rendelkezéseket, és legtöbbjük meghatározatlan időre bezárja a vendéglőjét, bárját, klubját. A Park komplexumban is így tettek.

A SVESZ tagjainak java része úgy döntött, élnek azzal a lehetőséggel, hogy a házhoz szállítást még nem tiltotta be a kormány. Van, ahol csökkentett programmal folytatják a tevékenységet. Kérdéses ugyanakkor, hogy ez is meddig működik, Kovács István szerint egyelőre nincs nagy érdeklődés. Ami a személyzetet illeti, a SVESZ szintjén a tagokra bízták: egyénileg döntsenek arról, hogy részmunkaidős alkalmazásban maradnak az embereik, esetleg fizetett szabadságra mennek, vagy a zárvatartás idejére kiszállnak. Van példa olyanra is, hogy az alkalmazott olyan szülő, akinek otthon kell maradnia a gyermekekkel, mivel távmunkát nem tudnak végezni. Ők megkapják a bérük 75 százalékát az új rendelkezések értelmében. Kovács István szerint váratlanul jött a döntés, rövid időn belül kellett intézkedniük, és jelenleg még nem látják, hogy milyen hatásai lesznek, meddig bírják a vendéglátók, illetve az emberek mernek-e élni a házhoz szállítás lehetőségével.

A sepsiszentgyörgyi vendéglátók tegnap közösségi oldalukon jelezték, hogy a helyszíni kiszolgálást meghatározatlan időre felfüggesztik, a házhoz szállítás viszont marad. Mások mellett a Park Vendéglő, a Bertis csoport éttermei, a Tribel FF, a Korzó Irish Pub, az Eleven hamburgerező, a Retro Pub, a Sugás Vendéglő, az Indivino Borbár és több pizzázó is közölte, hogy a házhoz szállítás továbbra is a megszokott módon zajlik, a megrendeléseket ugyanazokon a csatornákon (telefonszám, honlap, Facebook) lehet megejteni. Van egység, mely csökkentett menüvel áll a vendégek rendelkezésére, mások napi menüt állítanak össze, de akad olyan vendéglátó is, aki teljes ajánlatát fenntartja. Az ismertebb vendéglátó helyek közül a Gado illetékesei jelezték, hogy március 23-ig teljességgel szünetel a tevékenységük. A Sugás Áruházzal átellenben lévő Kebab és Dörner House arról tájékoztat, hogy a házhoz szállítás mellett, egy ablakon keresztül még elvitelre is kiszolgálják a vendégeket. A cukrászdák, süteményesek már felhívták a figyelmet, hogy csökkentett üzemben működnek, és csak elvitelre készítenek süteményeket, tortákat.

A kifejezetten kávézóként, teázóként működő egységek közül volt, amelyik jelezte, hogy a városközpontba kiszállítják a kávét, vagy más termékeket, a kávézóban azonban nem fogadnak vendégeket. A kocsmák és más szórakozóhelyek közül több már tegnap értesítette vendégeit arról, hogy meghatározatlan időre bezár.