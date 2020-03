Igazodva az Országos Nyugdíjbiztosító Pénztár rendelkezéséhez, március 16-tól Háromszéken is felfüggesztették a gyógykezelési jegyek kiadását, a kezelésen tartózkodó kedvezményezetteknek, nyugdíjasoknak pedig el kell hagyniuk a szolgáltatást végző egységeket. A megyei nyugdíjpénztár beszámolt arról is: az intézmény korlátozza az ügyfélfogadást, felfüggesztik a betegnyugdíjasok orvosi felülvizsgálatát.

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott döntések kapcsán a megyei nyugdíjpénztár ismertette: gyógykezelési jegyeket nem adnak ki a továbbiakban, az eddig kibocsátott jegyek pedig érvényüket veszítik. A jogosultak kérésére azonban teljesen vagy részlegesen – a letöltött napok függvényében – visszatérítik a jegyek értékét. A kéréseket postán vagy e-mailben lehet elküldeni az intézményhez. Megjegyzik, a tevékenység újrakezdése után ismét igényelhetők a kezelési jegyek erre az évre. A gyógykezelésen lévőknek azonban meg kell szakítaniuk tartózkodásukat, az egységek támogatásával pedig el kell hagyniuk az üdülőhelyeket. A nyugdíjpénztár szerint az érintettek számára biztosítani kell a szállítóeszközt, amivel hazatérnek.

Az új helyzetben a betegnyugdíjasok orvosi felülvizsgálatát is felfüggesztik, és az érintettek ebben az időszakban is folyamatosan megkapják juttatásukat. Azok a gyerekek, akik utódnyugdíjban – árvasági segély – részesülnek, betöltötték a 16. életévüket, ám a tanítási szünet miatt nem tudják igazolni a tanulmányaik folytatását, megkapják a juttatást a szükségállapot idején is. Az igazolást azonban a rendkívüli időszakot követő 30 napon belül el kell juttatni a nyugdíjpénztárhoz.

Módosul az ügyfélfogadás is, március 31-ig felfüggesztik a kihallgatásokat. Az érdeklődőknek telefonon (0267 310 535, 0267 318 208, 0372 716 205) és e-mailben (ibolya.bernad@cnpp.ro, katalin.nagy@cnpp.ro) nyújtanak tájékoztatást. A nyugdíjazási iratokat, más sürgős dokumentumokat hétfőn, szerdán 8.30–14 óra között és pénteken 8.30–12 óra között veszik át, illetve kézbesítik, március 18-tól a nyugdíjazási kéréseket telefonon és e-mailen is iktatják. Temetkezési segélyt kedden és csütörtökön 8.30–14 óra között lehet igényelni.