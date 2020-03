A Nemzetközi Jégkorong-szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány terjedése miatt törölte a magyar válogatottat is felvonultató, április 27. és május 3. között kiírt ljubljanai divízió I/A-világbajnokságot. A májusban esedékes svájci elit vb megrendezéséről még nem született döntés.

A mostani határozat azt jelenti, hogy a magyar válogatott nem lép pályára a tornán, amelyen sorrendben a dél-koreai, az osztrák, a francia, a házigazda szlovén, valamint a többnyire székely hokisokból álló román csapattal találkozott volna.

Az IIHF ugyancsak törölte a divízió I/B-világbajnokságot, amelyet szintén április 27. és május 3. között tartottak volna Katowicében, Lengyelországban. A szövetség már korábban törölte a divízió II- és III-világbajnokságokat minden korosztály számára, korábban pedig a női elit világbajnokságot is, amelyen a magyar csapat fennállása során először szerepelt volna.

„Sajnos ebben az időben nem lehet komolyabb döntéseket hozni a 2020-ban rendezendő világbajnokság megtartásával kapcsolatban. Az érdekelt felek, valamint a világbajnokságon részt vevő válogatottak szövetségei nyíltan megvitatták a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos nagyon összetett helyzetet” – mondta René Fasel, az IIHF elnöke.

Az elmúlt hetekben, napokban a nemzeti bajnokságok világszerte sorra leálltak, edzeni sem lehetett, leálltak az NHL küzdelmei is, Európában sok helyen még a jégpályákat is leolvasztották. A jelentősebb ligák közül csak az orosz bázisú KHL rájátszása folyik, ám ott is egy hét szünetet rendeltek el.