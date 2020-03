Hivatalosan bejelentette Tom Brady, a New England Patriots irányítója, hogy véget ér hosszú és sikeres karrierje a csapatnál. A hatszoros Super Bowl-győztes, 42 éves játékos a Tampa Bay Buccaneers együttesénél folytatja pályafutását.

Az NFL legutóbbi bajnoksága február elején ért véget a Kansas City Chiefs sikerével, őszig várhatunk az újabb mérkőzésekre. A Hazafik irányítója, Tom Brady Twitter-oldalán jelentette be, hogy már nem tér vissza a Bill Belichick által irányított csapathoz. „Hálás vagyok azért, amit tanítottatok nekem, kibontakozhattam, és ez az, amire minden játékos vágyik” – fogalmazott a legendás irányító.

Az amerikai futball történetének egyik legsikeresebb, 42 éves irányítója hatszoros Super Bowl-győztes a Patriots együttesével, ahova 2001-ben igazolt. Az NLF történetének kétségtelenül az egyik legjobb játékosa, akinek várhatóan a Hall of Fame-ben (Hírességek csarnoka) is meglesz a helye.

Pályafutása során ő osztotta ki a második legtöbb passzolt touchdownt (541), a passzolt yardok tekintetében is csak egy irányító előzte meg. Edzőjével, Bill Belichickkel utolérhetetlen párost alkottak, az edző-irányító duók közül egy sem tudott annyi alapszakasz- és rájátszásbeli mérkőzést nyerni, mint ők.

2000-ben a draft során csak hatodik körös kiválasztott volt, Drew Bledsoe cseréjeként számítottak rá. 2001-ben a bajnokság második mérkőzésén Bledsoe megsérült, a még fiatal beugró Brady nem szeppent meg, az alapszakasz hátralévő mérkőzéseit kiváló mutatóval teljesítette (11–3), a rájátszásban egész a döntőig vezényelte a csapatot, amelyet végül meg is nyert a Pats.

A rájátszásról azóta csak egyszer, 2008-ban maradt le a csapat, amikor Brady a szezon első meccsén megsérült. A Patriots 2011 és 2018 között sorozatban nyolcszor játszott döntőt az Amerikai Főcsoportban (AFC). Az All Star-gálának számító Pro Bowlra 14-szer választották be, az alapszakaszban háromszor, a Super Bowlban négyszer volt a legértékesebb játékos, és az NFL első évszázadának legjobbjait egybegyűjtő álomcsapatban is ott van a neve.