Azt már korábban bejelentették, hogy az eredetileg május 24. és június 7. között tervezett Roland Garros francia nyílt bajnokságnak új időpontot kerestek, jelen tervek szerint a versenyt szeptember 20. és október 4. között rendeznék meg. Ez ugyanakkor azt is jelentheti, hogy a US Open amerikai nyílt bajnokságot is át kell ütemezni, a két verseny között ugyanis jelen állás szerint mindössze egy hét telne el. A legtöbb salakos versenyt nem biztos, hogy át tudják ütemezni az egyébként is sűrű őszi időszakra a füves és a kemény pályás mérkőzések közé, Olaszországban pedig nem meglepő módon már lemondták az idei salakos tornát. Ha minden jól alakul, a naptár változásai nem érintik a wimbledoni bajnokságot, a torna jelenlegi kezdődátuma június 29., a férfi döntőt július 12-én tartanák. A teniszezőknél másfél héttel ezelőtt szakadtak félbe a küzdelmek, azóta egyetlen tornát sem rendeztek meg.