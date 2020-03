A koronavírusról énekel Bono

A U2 Instagram-oldalára felkerült dal címe Let Your Love be Known. Bonónak ez az első új szerzeménye 2017 óta. A dalt az erkélyeken és tetőkön éneklő olaszok ihlették, akiknek az országban egy hete bevezetett karantén miatt kell otthon maradniuk. A dalt valószínűleg dublini otthonában vette fel a zenész, közben zongorán kíséri magát. A szöveg arról szól, hogy egyedül sétál a kihalt Dublin utcáin, és arról elmélkedik, hogy bár a találkozás, az érintés tilos, de énekelni azért szabad.