Az utca hangja

Özv. OROSZ TERÉZ, Sepsiszentgyörgy. A Profi üzletben többször is előfordult, hogy nem adtak vissza aprópénzt vásárláskor. Legutóbb szóvá tettem ezt a pénztárosnak, és még ő volt felháborodva, még ő mondta, hogy miért szemtelen a néni, hogy nem szégyellek 3 banit visszakérni. Hát előfordul, hogy ott hagyom, de olyan is volt, hogy 10 banit sem adtak vissza az előttem levő férfinak.

Nem az összeg bánt, habár azért a pénzért is én dolgoztam meg, de már az is sértő, hogy egy fiatal nő így beszél egy idős hölggyel, és hogy ilyen szemérmetlenül visszaél a helyzetével. Neki a sok kicsi sokra megy, de a mások kárára, és ez egy idő után nagyon bosszantó, főként, ha még meg is alázzák mellé a vevőt. Régebb volt panaszkönyv minden üzletben, de már rég nincs, ezért fordultam az újsághoz.

MOLNÁR FERENC, Sepsiszentgyörgy. Olvasom, hogy a koronavírus miatt sokan tartózkodnak házi elkülönítésben Kovászna megyében. Gondolom, ezekre a fertőzésgyanús emberekre senki sem ügyel fel, saját felelősségvállalási képességükre van bízva, hogy betartják-e a szabályokat vagy nem. Szerintem hasznos lenne, ha a hatóságok közölnék ezen elkülönítettek lakhelyét, hogy a közeli szomszédság jobban odafigyelhessen, kikkel érintkezik. Lehet, hogy a szomszédomban is van egy elkülönített személy, talán találkozom is vele, mert nem tartja be a kijárási tilalmat! Lehet, hogy tünetmentes, már vírushordozó, és átadja nekem, én pedig gyanútlanul továbbadom. Azzal, hogy büntetéseket helyezünk kilátásba a karantén és az elkülönítés megszegése miatt, semmit sem érünk el! Nem megbélyegezni akarok senkit, de most krízishelyzet van, és akarunk, nem akarunk, ehhez kell igazítani az életünket.