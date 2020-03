Veszélyben a spanyolországi idősotthonok lakói

Következő írásunk

Nincs egységes megoldás, hogy melyik iskola milyen online felületeket, programokat használ a diákokkal való kapcsolattartásban, de még intézményen belül is változhat, milyen digitális eszközöket vesznek igénybe az egyes pedagógusok. Az ellenben már az elmúlt néhány nap alatt is kiderült: aki a járvány miatt távoktatásra berendezkedett időszakot felelősen és hasznosan kívánja tölteni, nincs akadálya annak, hogy ezt megtegye. A diákok túlnyomó többsége rendelkezik számítógéppel, laptoppal vagy táblagéppel, illetve okostelefonon is elérheti a közösségi oldalakat, ahol szintén követhetőek az oktatási programok. Akinek ez a lehetőség sem áll rendelkezésre, vegye elő a tankönyvet, és naponta oldjon meg egy-két feladatot – javasolják az iskolaigazgatók.