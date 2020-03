Hogyan tanítanak Háromszéken?

Nincs egységes megoldás, hogy melyik iskola milyen online felületeket, programokat használ a diákokkal való kapcsolattartásban, de még intézményen belül is változhat, milyen digitális eszközöket vesznek igénybe az egyes pedagógusok. Az ellenben már az elmúlt néhány nap alatt is kiderült: aki a járvány miatt távoktatásra berendezkedett időszakot felelősen és hasznosan kívánja tölteni, nincs akadálya annak, hogy ezt megtegye. A diákok túlnyomó többsége rendelkezik számítógéppel, laptoppal vagy táblagéppel, illetve okostelefonon is elérheti a közösségi oldalakat, ahol szintén követhetőek az oktatási programok. Akinek ez a lehetőség sem áll rendelkezésre, vegye elő a tankönyvet, és naponta oldjon meg egy-két feladatot – javasolják az iskolaigazgatók.

A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában már a hét elején működött az iskolaszinten egységes online felület, ahová a pedagógusok osztályonként és órarend szerint töltötték fel a feladatokat minden tantárgyból. Jelenleg a teljes tananyagforgalom követhető a varadionline.ro platformon, ez minden iskola rendelkezésére áll, azok is követhetik, akiknek még nem sikerült megszervezniük a távoktatást. Példák láthatóak a napi tevékenységről, a pedagógusok saját készítésű feladatai, régebbi tesztek, házi dolgozatok témájára vonatkozó ajánlások stb.

Fekécs Károly iskolaigazgató, matematikatanár érdeklődésünkre elmondta, fizetniük kellett, hogy magyar nyelven is használhassák a felületet, ezt már megtették, és azért tartották fontosnak, hogy elérhető legyen mások számára is, hogy más iskola is boldoguljon. Alis Pop aligazgató szerint jobb, ha most hasznosan töltik az időt és segítik a diákokat, hogy ne legyen túl nagy a kiesés, tudják felvenni a megszokott ritmust, amikor visszatérnek az iskolába. Fekécs igazgató matematikatanárként szóvá tette, hogy a közszolgálati televízióban közvetített matematikafelkészítőket minél hamarabb meg kellene tartani magyar nyelven is, mert főként a nyolcadikosoknak nem segítség a román szöveg, egyesek még anyanyelvükön is nehezen értik meg a feladatokat.

Virtuális osztályok

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium abban a szerencsés helyzetben van, hogy a tanítók és egyes tanárok már korábban is használtak internetes felületeket a diákokkal való kapcsolattartásban, így nem új számukra a jelenlegi helyzet – tájékoztatott Kondor Ágota iskolaigazgató. Vezetőtanácsi ülésen határoztak arról, jelenleg milyen formában tartják a kapcsolatot a pedagógusok az osztályokkal, az elemi oktatásban eddig is működtek online felületek, ahol a szülők segítségével érték el tanulóikat – mondotta.

Rengeteg online anyag van, óriásiak a lehetőségek, s bár a távoktatás nem fogja helyettesíteni a személyes tanítási formát, de nagyon hasznos – véli az iskolavezető. Kondor Ágota hangsúlyozta, ez a tevékenység jelenleg nem opcionális a tanár számára, hanem kötelező, meg kell keresnie a módját annak, hogy az osztályt elérje, ahol feladatokat ad és ahol a diákoktól számon is kéri azokat. Az osztályfőnök felel azért, hogy létrejöjjön egy osztálycsoport, ahová a pedagógus fel tudja tölteni az anyagot, az adott tantárgynak megfelelő óraszám függvényében heti rendszerességgel, kiegyensúlyozott ritmusban – szögezte le. Az igazgató kiemelte, nagy szükség van a szülők támogatására, elsősorban az elemi osztályokban, de máshol is, hisz nem lehet tudni, hogy ez az időszak meddig tart, az azonban fontos, hogy a diákok hasznosan töltsék. Nagyon fontos, hogy a szülő kövesse, a gyermeke kapja-e a feladatokat és megoldja-e azokat. Ezek nem túlterhelő mennyiségűek, inkább élvezhetőek, kreatívak – mondotta. Kondor Ágota azt tapasztalja, a gyermekek többsége komolyan veszi a helyzetet, nem úgy érzi, mintha vakáción lenne, igénylik a kapcsolattartást, a közösséghez való tartozást. A kollégium tantestülete egy közös online pedagógus csoporton keresztül tart egymással kapcsolatot naponta, megosztják az ötleteiket, beszélnek a tevékenységről. „A nyomorúság erőt adott az összefogáshoz” – mondta Kondor Ágota.



Menet közben tanulnak

Már István, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatója úgy véli, nem voltak felkészülve arra, hogy iskolaszinten egységes online felületen szervezzék meg a távoktatást, de szerinte nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy a tanárok megtalálták a számukra legkényelmesebb megoldást és nekifogtak a munkának. Legtöbben a Google Classroomot (az amerikai nagyvállalat szolgáltatása) használják, működik a rendszer, kérdés ellenben a hatékonysága – veti fel az igazgató. Az ilyenfajta platformokban nem voltak elmélyülve, azon voltak inkább, hogy minél több tanár tanulja meg az interaktív táblák használatát, ezért nehezebb az átállás. Most tanulja mindenki. Fontosnak tartja, hogy az online feladatok megoldását számonkérjék a diákoktól, és értékeljék is, hogy a tanulók fel tudják mérni, hol tartanak adott tananyag elsajátításában. Hallott már olyant pedagógus kollégájától, hogy gyermeke jobban élvezi ezt a módszert, mint az iskolába járást, és lelkesen dolgozik. „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne csináljunk semmit, ez a tanárok egyéni felelőssége is” – hangsúlyozza Már István.

Vigyázzunk egymásra

Bár a megyei tanfelügyelőség pontosan követi, hogyan működik a távoktatás Háromszéken, az egyes iskoláknak maguknak kell megszervezniük a tevékenységet – szögezte le Kiss Imre. A főtanfelügyelő elmondta, a tanárok otthonról tanítanak, az iskolák titkárságán és könyvelőségén csökkentett létszámmal, felváltva dolgoznak, a kisegítő személyzet legtöbb helyen takarít, fertőtlenít, az ügyfélfogadást felfüggesztették. A fizetést a tanárok megkapják, az iskola vezetőségére hárul, hogy kövessék, ki hogyan vesz részt a távoktatásban. A tanárok felelősséggel tartoznak a diákjaikkal szemben, és úgy, ahogy a tanulóknak ez az időszak nem vakáció, a tanároknak sem az, és ez mindenki számára világos kell hogy legyen – mondotta a főtanfelügyelő. Az intézményvezető úgy véli, teljes egészében nem lehet pótolni a tananyagot, ki van zárva, hogy amikor újraindul a normális oktatás, ott lehessen folytatni a tanévet, ahol az adott dátumon kellene, de addig is mindent meg kell tenni, hogy minél kevesebb legyen a lemaradás.

Kiss Imre elmondta, a tanfelügyelőség napi kapcsolatban áll az iskolákkal, azt ugyan nem tudják, hogy melyik tanár mennyire aktív, ki az, aki továbbra is lelkiismeretesen foglalkozik a gyermekkel, és ki az, aki passzív álláspontot képvisel, de minden pedagógustól azt várják el, hogy használjanak ki minden digitális lehetőséget annak érdekében, hogy állandó kapcsolatban legyenek a gyermekekkel, és amennyire lehet, a tananyagban való lemaradást csökkentsék. Mindemellett a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra, maradjunk otthon, csökkentsük, gátoljuk meg a koronavírus terjedését – hangsúlyozta a főtanfelügyelő.

Jó tudni

A megyei tanfelügyelőség létrehozott a saját honlapján (isj.educv.ro) egy mappát (isj.educv.ro/node/14377), ahol hasznos információk találhatóak a különböző oktatási programokkal, felületekkel kapcsolatban, megnevezi a leginkább forgalomban lévőket (meet, google.com, google classroom, kahoot, clasaviitorului.ro, Zoom cloud meetings, DIGITALIADA), felhívja a figyelmet a Whatsapp és a Messenger kínálta zárt csoportok használatára. Ugyanitt a Csutak Vilmos Pedagógusok Háza is közöl tájékoztatót tanárok számára az oktatóprogramok használatáról. Korábban készült leckevideók is megtekinthetőek, köztük óvodapedagógusok számára is.