Összefogás az idősekért és rászorulókért

A kezdeményezésről Antal Árpád polgármester és Papp Adolf számolt be online sajtótájékoztatón. A Vöröskereszt háromszéki vezetője szerint az ötvenes listára megfizethető árú, de mégis jó minőségű termékeket vettek fel. Ezek elsősorban tartós alapélelmiszerek (kukoricaliszt, cukor, rizs, gríz, olaj, tésztafélék és mások) és tisztálkodási szerek, eszközök (ideértve a papír zsebkendőt, vécépapírt, a papírtörlőket és a testi higiéniát szolgáló egyéb árukat). Emellett tisztító- és fertőtlenítőszereket is lehet kérni. Papp Adolf felhívta a figyelmet: az általuk felvállalt szolgáltatás nem ingyenes, azoknak, akik igénybe veszik, a termékek ellenértékét ki kell fizetniük, éppen ezért válogattak elérhető árú termékeket. Emellett lényeges szempont, hogy egy termékfajtából mindenki csak egy darabot kérhet.

Az akció hétfőtől indul, a termékek listáját az önkormányzat, valamint a segélyszervezetek is közzéteszik Facebook-oldalukon, de plakátokon is tájékoztatnak a lehetőségről. A kiszállítást a kérés beérkezésétől számított 24 órán belül oldják meg, önkénteseik ezt hármas csapatokban intézik, a csoportok nem érintkeznek egymással, hogy így is nagyobb legyen a biztonság. A rendeléseket az elképzelés szerint naponta 9 és 15 óra között veszik fel. Azok számára, akik nem tudnak interneten kapcsolatot teremteni a szervezetekkel, hétfőn egy telefonszámot is rendelkezésre bocsátanak. A segélyszervezetek azokkal is felveszik a kapcsolatot, akiket embereik az otthoni beteggondozó szolgáltatásuk keretében ellátnak. Papp Adolf szerint a megyeszékhelyen húsz idős személyről tudnak, akik otthoni ellátásban részesülnek. Hétfőtől viszont várják, hogy mások is jelentkezzenek.

Újságírói kérdésre válaszolva Papp Adolf és Antal Árpád rámutatott: az akció csak Sepsiszentgyörgyre terjed ki. Papp Adolf azt javasolja az önkormányzatoknak, hogy keressék meg a község vagy a város területén tevékenykedő civil szervezeteket és lépjenek közösen. A Vöröskereszt vezetője szerint a segítségnyújtást leghatékonyabban helyi szinten lehet megszervezni, a helyi önkéntesek segítségével, a településeken átnyúló módszer nem működik, ráadásul veszélyes is lehet. A maguk részéről tanácsadással és a megyeszékhelyen szerzett tapasztalatok megosztásával tudnak segíteni a munkában. Úgy értesült egyébként, hogy hasonló akciók más háromszéki településeken is indultak, a civil szervezetek – és helyenként fiatalok csoportjai – már felajánlották a segítségüket, elsősorban bevásárlások lebo­nyolítására és házhoz szállításra időseknek és rászorulóknak. A napokban egyébként a Facebookon a Salvatore Egyesület tett közzé ilyen jellegű felhívást.

A receptre felírt gyógyszerek kiváltására és hazaszállítására is talált megoldást az önkormányzat azok számára, akik 70 év felettiek, fogyatékkal élnek vagy lakhelyi elkülönítésben vannak. Mindazok, akik élni szeretnének a lehetőséggel, telefonon jelezhetik ezt hétfőtől kezdve naponta 12 és 18 óra között a Szociális Támogatási Igazgatóság munkatársainak. A gyógyszereket az iskolai rendelőkben dolgozó fogorvosok váltják ki és viszik házhoz.