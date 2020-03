Megtámadják, de nem elsődleges

Az elöljáró a bírságot elrendelő jegyzőkönyvből pár furcsaságot is felsorolt tegnapi online sajtótájékoztatóján. Eszerint miután pontosan leírták, hogy 32 zászlót számoltak, az ő személyi számát viszont már nem tudták helyesen leírni. A dokumentumban szereplő szám alapján ő 1975 ötvenedik hónapjának nyolcszáztizedik napján született. Erre már nem terjedt ki a figyelmük. Emellett a kormány helyi képviselője azt is elvárta volna, hogy a lámpaoszlopokon elhelyezett kokárdák és piros-fehér-zöld szív mellé is tűzzék ki a román lobogót. Ezért szabták ki a második ötezer lejes bírságot. Az elsőt a főtéren elhelyezett magyar lobogókért kapta az elöljáró.

„A prefektusnak rá kellett volna jönnie, hogy nem a magyarság és a magyar szimbólumok az ellenségei, hanem a koronavírus. Ezt kell legyőzni, nem a magyar közösséget. Közigazgatási eszközökkel nem lehet korlátozni a szülőföldünk és jelképeink iránti szeretetet. Hiába próbálkoznak” – összegzett a polgármester.

A bírságok kapcsán közleményt bocsátott ki az önkormányzat RMDSZ-frakciója, amelyben jogtalannak és provokatívnak ítélik Iulian Constantin Todor prefektus lépését, és szolidaritásukról biztosítják Antal Árpádot. Emlékeztetnek, hogy a kormányhivatal ismét egy lapon kezeli a magyar nemzeti színeket – melyek a nemzeti hovatartozást jelölik – Magyarország hivatalos állami jelképeivel. Meglátásuk szerint ez álságos megközelítés. Minden nemzet tagja, a külföldön élő románok is előreszeretettel használják a nemzeti színeiket a különböző rendezvényeiken, anélkül, hogy a román államot képviselnék ezáltal. Határozottan felkérik ugyanakkor a prefektust, hogy vonja vissza a jogtalanul kiszabott bírságot, és a koronavírus megfékezésén dolgozzon, illetve hagyja, hogy az önkormányzati vezetők is erre fordíthassák figyelmüket.