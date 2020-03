A céhes város két legnagyobb könnyűipari egységei a New Fashion Rt. és a Zarah Moden Kft. készruhagyárai. A többségi német tőkével működő gyárakban ezernyolcszáz alkalmazott dolgozik. Arra kértük tegnap Bakk-Vitális Mária Kingát, a két gyár vezérigazgatóját, az igazgatótanács elnökét, hogy vázolja fel, milyen óvintézkedéseket vezettek be a koronavírus-járvány megfékezése és az alkalmazottak anyagi biztonsága érdekében.

A vezérigazgató asszony elmondta: intézkedéseik sokkal átfogóbbak, mint amiket a szükségállapot megkövetel, ugyanis számukra a prioritás az alkalmazottak biztonsága és egészségügyi állapota. Ezenkívül az anyagi biztonságot is szem előtt tartják, addig nem állnak le, amíg a rendkívüli helyzet ezt nem teszi kötelezővé. Heti három alkalommal fertőtlenítik a termelőegységeket és az irodákat, illetve a vidéki munkásokat szállító autóbuszokat. Ezt a műveletet egy erre szakosodott cég munkatársai végzik el a legmegfelelőbb fertőtlenítőszerrel. Arra törekszenek, hogy egy-egy helyiségben minél kevesebb ember tartózkodjon. A műszak végén a kimeneti időpontokat részlegenként módosították. Felhívást intéztek az alkalmazottakhoz, hogy tartsák be a higiéniai szabályokat, hangsúlyozzák a gyakori kézmosás, fertőtlenítés fontosságát. A két gyár stratégiai pontjain hatvan palack fertőtlenítő folyadékot helyeztek el. A lábtörlőket fertőtlenítőszerbe áztatják, hogy cipő talpán megtapadva se mozoghasson a vírus a gyárak területén. Ahol lehetett, bevezették az otthoni munkát, hordozható számítógépeket biztosítottak erre a célra.

A gyárak területére idegenek nem léphetnek be. Bezárták a két gyár kapujánál levő bemutatóüzleteiket is. Az áruszállító járművek sofőrjeinek is szabályokat szabtak, nem érintkezhetnek az alkalmazottakkal és nem léphetnek be az épületekbe. A futárszolgálat is csak a kapun kívül teheti le a szállítmányát. A hirdetőtáblákra kifüggesztették és a mesterek is feldolgozták mindkét nyelven azokat a szabályokat, amelyeket a hazatérő rokonok vagy ismerősök az itthoniak biztonsága érdekében be kell hogy tartsanak. Azokat az anyukákat, akik 12 év alatti gyermekekre vigyáznak, a törvény előírásait betartva hazaengedték.

„Igazából most mutatkozik meg, hogy egy csapat vagyunk, alkalmazottjaink odafigyelnek egymásra és a környezetre. Javaslatokat tesznek, például a mindennapi kiflink higiéniailag biztonságosabb beszállítási körülményeire, amit a vezetőség azonnal figyelembe vett és orvosolt a beszállítók közreműködésével. Senki sem élt vissza a törvény által adott lehetőségekkel, mindenki megértette, hogy számunkra létfontosságú a téli szezon készruháinak legyártása, hisz reményeink szerint szep­temberben az üzletek világszerte tele lesznek termékeinkkel, és már nyugodtan kimehetünk az utcára, megölelhetjük barátainkat, ismerőseinket, feledve az átélteket. Külön köszönetet mondok alkalmazottjainknak felelős viselkedésükért, mind az óvintézkedéseink, mind azon kötelezettségek betartásáért, amelyek a rokonaik, barátaik hazatérésére is vonatkoznak” – hangsúlyozta a vezérigazgató asszony. Köszönetet mondott Wilhelm Wegenernek, a város díszpolgárának, aki ezekben a számára is nehéz napok­ban a kézdivásárhelyiekre is gondolt, és felajánlotta anyagi támogatását a helyi kórháznak a koronavírus-járvány megfékezése és leküzdése érdekében. A nagylelkű adományból az egészségügyi intézmény több lélegeztetőgépet vásárol.