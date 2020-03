Bankautomatát robbantottak, elkapták őket

A Brassó megyei rendőrök rajtaütéséről van szó, hiszen az elkövetőket brassópojánai és a szinajai bankrablással is gyanúsítják – közölte az országos rendőr-főkapitányság. A két elkövető, egy 38 és egy 25 éves férfi kevéssel hajnali 4 óra után robbantott az uzoni tömbháznegyedben levő, egyik tömbház földszintére berendezett CEC Bank-fióknál, majd az ajtót felfeszítve behatolt a helyiségbe, és kiürítette az automata pénzszekrényét. Amikor kijöttek, a brassói rendőrök elkapták, őrizetbe vették őket. A nyomozók később egy brassói benzinkútnál azonosították a tettestársat, aki gépkocsival szállította a betörőket. Őt is őrizetbe vették. A három férfi ellen folytatják a kivizsgálást.

Ráduly István, Uzon község polgármester érdeklődésünkre megerősítette a rendőrségi híreket. Elmondta, a robbantás nagy riadalmat okozott a tömbháznegyedben. Elszomorító, hogy már ide is elértek a bankrablók, de pozitívan tekintve az esetnek az az üzenete, hogy Uzonban nem lehet lopni, nem lehet rabolni. Hozzátette, a román rendőrség jól végezte munkáját, különben Uzonban 14 kamera figyeli a gyanús eseteket, a betörést is rögzítették. A bekamerázást folytatják a község többi településén is.